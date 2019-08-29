محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد



واكد محافظ الدقهلية علي فخره بالعمل طوال الفترة الماضية مع المهندس مختار الخولي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الإدارة المحلية وقال انني اعتمدت عليه في ملفات كبيرة وذات أهمية بالغة ووجدت الأمانة الكاملة في البحث والعرض وضرب اروع الأمثال في الكفاءة والإخلاص.



وقال مختار الخولي السكرتير العام انني أعتز وافتخر بأنني عملت في محافظة عريقة مثل محافظة الدقهلية التي هي تاج محافظات مصر وأنني كنت اتمني ان اظل اعمل بها لأخدم كل ابنائها ومواطنيها الشرفاء وكنت اتمني ان اكون مواطنا من أبناء هذه المحافظة التي انجبت أعلام تفتخر بهم مصر في كل عصر وفي كل زمان.



وأشار محافظ الدقهلية الي أننا جميعًا جنودا مجندة نعمل من اجل خدمة ورفعة هذا الوطن كل منا يعمل في موقعه من اجل ان ننهض بهذا الوطن ليكون في اولي صفوف الدول العظمي وكل منا له دور لا يقل اهمية عن الآخر نلبي النداء حين تنادينا مصر من أجل خدمة ورفعة شعبها العظيم ومن اجل ان نجعل رايتها عالية خفاقة وسط دول العالم.

بعث الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العام الهجري الجديد.قال محافظ الدقهلية فى البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم الأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الدقهلية وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد".وتابع محافظ الدقهلية فى البرقية: "نسأل المولى عز وجل أن يرعاكم ويحفظكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة النهضة والتنمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم وفي ظل قيادتكم الحكيمة آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار".وتابع محافظ الدقهلية فى البرقية: "نعاهد الله ونعاهدكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفا واحدا مخلصين وأمناء نبارك خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصين على تنفيذ خططكم الطموحة،داعين الله أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاكم وأن يديمكم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وأنتم ومصر بخير".نرشح لكم.. محافظ الدقهلية يعلن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناءأعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.وأوضح محافظ الدقهلية أنه على صاحب المخالفة التقدم بطلب من خلال نموذج التصالح الموجود في الوحدات المحلية على أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، مشيرا إلى أنه بعد تقديم الطلب تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحص المبنى وتعد تقريرًا حول مدى صلاحيته من عدمها وعند التأكد من الصلاحية تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح ويشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.وأشار محافظ الدقهلية إلى أن لجنة التقييم تشكل فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة وتقوم بتحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد حسب المنطقة الواقع فيها المبنى، وبعدها تصدر لجان التصالح قيمة الغرامة للمتر ويتم دفعها والحصول على ما يفيد إتمام التصالح والذي يعتبر بمثابة ترخيص لكل الأعمال.وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار المال العام وأموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.نرشح لكم أيضَا.. محافظ الدقهلية يكرم السكرتير العام للمحافظة لبلوغه السن القانونيقام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم بتكريم المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة لبلوغه السن القانوني للتقاعد في حفل كبير أقيم بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة وسط حضور اعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من الشخصيات العامة.وقال محافظ الدقهلية أن كل من يتولى الخدمة داخل محافظة الدقهلية فهو تتويج كبير ومكافئة له وفخر وشرف لكل من عمل في هذه المحافظة العملاقة صاحبة التاريخ الكبير الذي يمتد لأكثر من 800 عام والتي انجبت لمصر علماء في شتى المجالات اعطوا لمصر الكثير بعلمهم وفنهم.