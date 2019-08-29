فوز الداخلية على السكة الحديد استعداداً للممتاز "ب"









حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية الفوز على مضيفة فريق السكة الحديد، بهدف دون مقابل، خلال المباراة الودية التي أقيمت الخميس، استعداداً للممتاز "ب".





سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد الفيل في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، وطرد الحكم محمد جلال مدافع السكة لعرقلة مهاجم الداخلية.





أدار المباراة الحكم حسن محمود ، وعاونة أحمد عبد الغني مساعد أول، ووليد عبد اللطيف مساعد تانى.





وخاض فريق السكة 5 مباريات ودية قبل لقاء الداخلية حيث فاز في اللقاء الأول على البطل الأوليمبي بتسعة أهداف تم تعادل سلبى مع الداخلية وتلقى الهزيمة من كوكا كولا بهدفين مقابل هدف وفاز على الشمس بهدف ممدوح رأفت وفاز على التأمين بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين عبد الرحمن مسعد وفوزي الكاشف.





كما خسر السكة مؤخراً أمام بنى سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل هدفين السكة مهاب ياسر المنقل من الترسانة ومصطفى جعفر.





ولعب فريق الداخلية 8 مباريات خسر من فاركو بهدف نظيف ومن الرجاء بهدفين مقابل هدف وتعادل مع السكة سلبى، وفاز على بهتيم بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل مع الحرس بهدف لكل فريق ومع الإنتاج بهدف لكل فريق وانهزم من الأوليمبي بهدفين مقابل هدف وتعادل مع فاركو بدون أهداف.





وتعاقد فريق الداخلية مع كلاً من : أحمد سعد حارس مرمى أف سى مصر، وائل فراج لاعب الرجاء وبتروجت، اسماعيل بامبا لاعب اتحاد الشرطة، أحمد هشام لاعب اتحاد الشرطة،عبد الفتاح سعيد دوجبا، محمد رزق لاعب دجلة،مصطفى ابراهيم، أحمد كمال، محمد الفيل، سامي عبد الستار، أحمد العندليب، محمد الكومي.



