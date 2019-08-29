رونالدو يوجه رسالة مؤثر إلى ميسي

تحدث البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى عن المنافسة الكبيرة بينه وبين الأرجنتينى ليونيل ميسي والتى دامت على مدار 15 سنة ماضية لعب خلالهم النجم البرتغالى مع كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسبانى ومؤخراً مع يوفنتوس الإيطالى.





وتحدث رونالدو على هامش سحب قرعة دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل والإعلان عن جائزة أفضل لاعب فى أوروبا، قائلاً :" ‏تميزى بسبب زملائي وهل حدث وأن شاهدتم ثنائي يواصل الحضور في الجوائز لمدة 15 عام، هذا لم يحدث من قبل، أنا لم أتناول العشاء بعد مع ميسي ولكن هذا سيحدث".





وأضاف : " كان موسمي الاخير مميز حيث انتقلت من ريال مدريد، فزت بثلاثة بطولات السوبر والدوري ودوري الامم الاوروبية لذلك انا سعيد بما قدمت ".





وأردف: " افتقد اللعب في اسبانيا، تلك المعركة الودية بيني وبين ليونيل ميسي كانت تخرج أفضل ما لدينا ".





وعن ميسي قال : " ميسي اصغر مني بعامين ولكنني لا زلت ابدو جميلاً وجيداً واتمنى ان اكون متواجد هنا الموسم القادم هنا ولن اعتزل في الموسم القادم لا ".





وتوج المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا 2019 ويعد هو أفضل لاعب هولندى يفوز بالجائزة وثانى لاعب من ليفربول بعد لاعب الوسط الإنجليزى ستيفن جيرارد الذى فاز بها عام 2005 بعد تتويج ليفربول.



