داعية إسلامي: الصدقة لا تجوز على هؤلاء



حذر الشيخ على محفوظ، الداعية الإسلامي، من إعطاء الصدقة للمتسولين فى الشوارع، مشيرا إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حرضنا على عدم التصدق عليهم، ما داموا بصحة جيدة ويطلبون بتبجح.



وتابع محفوظ، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "تلاقى الواحد منه صحته زى الفل ويقول مكلتش من امبارح، ولو وفرت له وظيفة يشتغل فيها يرفض لأنه عاوز السهل اللى بيدر مال كثير".



يذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كان قد أكد على تطبيق جزاءات مشددة علي اي عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول.



وأكد أن بعض من العمال الغير منتمين لهيئة النظافة يقومون بارتداء ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول مما يشوه من صوره عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفي علي أكمل وجه دون انتظار مقابل.



ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركه بالتنسيق مع شرطة المرافق علي الطرق والشوارع الرئيسية لضبط اي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.



ودعا "راشد" مواطني الجيزة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لاي فرد يتسول بزي عامل النظافة مؤكدا انهم يمارسون الغش والتدليس علي المواطنين.



كما وجه المحافظ بمتابعه دورية لدوريات العمل لفرق النظافة للتأكد من اداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير.



وأكد أنه سيتابع يوميا حاله النظافة ولن يتم السماح بانخفاض مستوي النظافة خاصه بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة اشاد به العديد من المواطنين.



وقال علاء عبدالعاطي، معاون وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، في تصريحات سابقة، إن تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى كان حلم بالنسبة للوزارة، موضحًا أنهم أجروا مسح لأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية بواسطة 3756 باحث، كانوا يجوبون الشوارع لدراسة الظاهرة، ومعرفة الماكن الجاذبة والطاردة للأطفال بلا مأوى.



وأشار "عبدالعاطي"، إلى أن 80% من ظاهرة أطفال بلا مأوى تتركز في 10 محافظات، موضحًا أن هناك 17 وحدة متنقلة للتعامل مع هؤلاء الأطفال.



ولفت إلى أن فئة المتسولين يرفضوا التعاون معهم، معقبا: "بيعتدوا علينا، وهم مش هدفنا لأنهم ليسوا مشردين لأن لهم مأوى".



وكان قد تم تشكيل فرق عمل مشتركة، والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين، الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين.



ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

