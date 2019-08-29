ميسي يتحدث عن علاقته مع رونالدو





أكد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن المنافسة مع كريستيانو رونالدو منافسة صحية للغاية في تاريخ كرة القدم، مشيراً إلى أنه يفتقد للبرتغالي في المنافسة مع ريال مدريد.





وقال ميسي في تصريحات خلال حفل تكريم اللاعب الأفضل في أوروبا وإجراء قرعة دوري أبطال أوروبا : "في الواقع من الرائع أن أسجل الاهداف، وهذا احساس جميل وايجابي للفريق والمجموعة".





وتابع : "اسعى دائما لتسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب مع برشلونة وأريد التتويج بالمزيد".





وكان فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول قد حقق لقب الأفضل في أوروبا لموسم 2018/2019، وأيضاً نجح في تحقيق لقب أفضل مدافع في أوروبا.





وجاءت قرعة دوري أبطال أوروبا كالتالي :-





المجموعة الأولي : باريس سان جيرمان ، ريال مدريد ، كلوب بروج ، جالطا سراي.





المجموعة الثانية : بايرن ميونخ ، توتنهام هوتسبير ، أولمبياكوس ، النجم الاحمر.





المجموعة الثالثة : مانشستر سيتي ، شاختار دونيستك ، دينامو كييف ، أتلانتا.





المجموعة الرابعة : يوفنتوس ، أتليتكو مدريد ، بايرن ليفركوزن ، لوكوموتيف موسكو.





المجموعة الخامسة : ليفربول ، نابولي ، سالزبورغ ، چينك.





المجموعة السادسة : برشلونة ، بروسيا دورتموند ، إنتر ميلان ، سلافيا براغا.





المجموعة السابعة : زينيت سان بطرسبرج ، بنفيكا ، أولمبيك ليون ، لايبزيج.





المجموعة الثامنة : تشيلسي ، أياكس أمستردام ، فالنسيا ، ليل.



