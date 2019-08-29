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مصر تحصد ذهبية وفضية وبرونزية رمي المطرقة بألعاب إفريقيا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:29 م
مصر تحصد ذهبية وفضية وبرونزية رمي المطرقة بألعاب إفريقيا
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نجح منتخب ألعاب القوى في إضافة ٣ ميداليات متنوعة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.


ونجح اللاعب المصري مصطفى الجمل في تحقيق الميدالية الذهبية في رمي المطرقة بعدما حقق ٧٢.٥٠ مترا ليحقق المركز الأول.


فيما حل اللاعب المصري علاء الدين العشري في المركز الثاني بعدما حقق مسافة قدرها ٧٢.٤ مترا.


وجاء المصري إسلام محمد في المركز الثالث وحصد البرونزية بعدما حقق ٧١.٣٦ مترا، لتكون اللعبة مصرية خالصة.

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