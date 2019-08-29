بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا؟.. مجموعة ليفربول

سحبت اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020 والتي أسفرت عن وقوع ليفربول في المجموعة الخامسة مع فرق؛ نابولي الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.





وتعد مجموعة سهلة نسبياً بالنسبة لنادي ليفربول بطل النسخة الماضية وتعد مباراتي نابولي ذهاباً وإياباً هما الصعب بالنسبة لرفقاء محمد صلاح.





وكان ليفربول بقيادة محمد صلاح نجم منتخب مصر قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الريدز.





ويملك المصري الدولي محمد صلاح مسيرة مميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا سواء مع فريق روما الإيطالي أو ليفربول الانجليزي.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز أرقام محمد صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا:





1- انضم صلاح لصفوف روما من 2015 حتى يوليو 2017:

موسم 2015/2016: لعب 7 مباريات في دوري الأبطال وسجل هدفاً وصنع آخر (أمام باير ليفركوزن بدور المجموعات) والفريق وقتها خرج من دور الـ16.





2- انتقل صلاح لليفربول من 2017 حتى الآن:

موسم 2017/2018: لعب 13 مباراة في الأبطال وسجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف ووصل للمباراة النهائية وخسر من ريال مدريد.

موسم 2018/2010: لعب 12 مباراة في الأبطال وسجل 5 أهداف وصنع هدفين وتوج باللقب مع الريدز.

وبشكل عام؛ شارك صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات قبل هذه النسخة مع فريقي روما وليفربول وخاض 32 مباراة وسجل 16 هدفاً وصنع 8 أهداف ووصل للمباراة النهائية مرتين (الوصيف 2018 - البطل 2019).