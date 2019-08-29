رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا يكرم الفائزين بـ"كأس المعرفة"

كرم الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا، الطلاب الفائزين في مسابقة كأس المعرفة Knowledge Cup والتى نظمتها جامعة عين شمس بالمعسكر الدائم برأس البر بمشاركة 15 جامعة وانتهت بفوز جنوب الوادى بالمركز الأول، وشهد التكريم الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ومنح رئيس الجامعة شهادات التقدير للفريق المشارك في المسابقة والذى ضم الطلاب محمد صبور سعدالدين وأسماء فكري مصطفي وأحمد عبدالفتاح أبوالخير وصابرين علي محمد، وفريق الإشراف الذى ضم منصور حسين مشرف الوفد ومحمد عدلي مدير النشاط العلمي ومحمد وليد مدير رعاية الشباب المركزية. وأشاد رئيس الجامعة بالمشاركة المتميزة لطلاب الجامعة، مؤكدًا بضرورة التمثيل المشرف في كافة المسابقات القمية، وأكد أن العام الاكاديمى الجديد سيشهد حزمة من الأنشطة الطلابية الثقافية والدينية والفنية والرياضية بما يساهم في تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.



وقال الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان جامعة جنوب الوادى نجحت في الحصول على كأس المعرفة بعد التفوق على 15 جامعة شاركت في المسابقة هى عين شمس، المنصورة، حلوان، بنى سويف، الوادى الجديد، أسوان، سوهاج، الدلتا للعلوم، بنها، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، السادات والسويس إضافة إلى جنوب الوادى.



- تنفيذ مركز ضمان الجودة لمشروعات الأيزو وفهرسة الوثائق المؤسسية بجامعة جنوب الوادي



وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بقنا، بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة على تنفيذ مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة( مشروعات الايزو ) و(مشروع فهرسة الوثائق المؤسسية لدعم الاعتماد) وعدد من ( المشروعات التطويرية النوعية) بداية من العام الاكاديمي 20192020.



ووافق المجلس على تعيين الدكتور عمر نور الدين سليمان في وظيفة استاذ بكلية الهندسة والدكتورة سناء شاكر علي بكلية الطب والتعيين في درجة استاذ مساعد لكل من الدكتور عماد علي احمد والدكتور محيي الدين زين العابدين والدكتورة همت محمد دردير بكلية العلوم والدكتورة صباح ثابت الامير احمد بكلية الآداب.



ووافق المجلس على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتورة شيرين احمد مصطفى ورشا محمد صلاح الدين ومحمد حسن ابراهيم بكلية الآداب وشيماء عبد الفتاح محمد بكلية التربية النوعية وحمادة محمد عبد الله بكلية التجارة وعمرو محمد الراوي بكلية العلوم وشادية عبد المنعم وعطيات احمد سليمان بكلية التمريض وآمنة عبد الخالق عبد الصادق بكلية التربية بالغردقة.كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 10 طلاب ودرجة الماجستير لعدد33طالب من مختلف كليات الجامعة.



ووافق المجلس على منح عدد 941 طالب الدبلوم العام في التربية دور يونيو 2019 وعدد 255 طالب الدبلوم الخاص في التربية وعدد 11 طالب درجة الدبلوم العام نظام العامين وعدد 363 طالب درجة الدبلوم المهنية في التربية من كلية التربية بقنا. ومنح عدد 12 طالب دبلوم الدراسات العليا لشعبة ( الاعلام) من كلية الآداب ومنح 55 طالب دبلوم الدراسات العليا لشعب ( تدريب رياضي – الاصابات الرياضية – رياضة مدرسية ) من كلية التربية الرياضية ومنح الدبلوم المهنية لعدد 90 طالب ودبلوم نظام العامين لعدد 3 طلاب والدبلوم العام في التربية لعدد 92 طالب والدبلوم الخاص في التربية لعدد 71 طالب من كلية التربية بالغردقة ومنح عدد 7 طلاب دبلوم البرنامج التجسيري من المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض ومنح درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية بنظام التعليم المفتوح بكلية التجارة لعدد 240 طالب.



