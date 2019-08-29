لو هتزور الوادي الجديد.. دليلك لأجمل الأماكن السياحية (صور)



وتنتشر المناطق السياحية في المحافظة بين مراكزها الثلاثة وهي الخارجة (العاصمة)، الداخلة، الفرافرة، ما جعلها من أكثر المحافظات جذبًا للسائحين المصريين والأجانب على مدار العام للاستمتاع بمزاراتها المختلفة، لذلك نستعرض أبرز الأماكن التي يمكنك زيارتها بالمحافظة.



معبد هيبس



من أهم المعابد والمزارات السياحية في مصر، ويبعد نحو 1 كم شمال مدينة الخارجة، والمعبد يمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والبطلمية والفارسية والرومانية، وهو المعبد الوحيد المتبقي من العصر الفارسي.



آبار بولاق



وتبعد عن مدينة الخارجة نحو 28 كم إلى الجنوب، وهي آبار متدفقة ذاتيا تنبع من عمق يصل إلى ألف متر، ودرجة حرارتها 28 درجة مئوية، وتحيط بها مساحات كبيرة من الخضرة، وأثبت التحليل المعملي احتواء مياهها على عناصر معدنية لها كثير من الفوائد العلاجية. كما يتنشر بالقرب منها الكثبان الرملية الناعمة التي تستخدم في علاج أمراض المفاصل مثل: الروماتويد، والألتهاب العظمي المفصلي، وآلام الغضاريف.



معبد الناضورة



يقع على ربوة مرتفعة في الجهة الشرقية الجنوبية لمعبد هيبس، بنى هذا المعبد في العصر الروماني أوائل القرن الميلادي، ومازال به بقايا لكتابات هيروغليفية ونقوش بارزة، وسُمي المعبد بهذا الاسم لأنه استخدم في عصر المماليك للاستطلاع، حيث يكشف الطريق من مسافة بعيدة.



آبار ناصر



تقع على بعد 18 كم جنوب مدينة الخارجة، وهي عبارة عن 3 آبار مختلفة تتجمع في حمام للسباحة، ويستخدم المسبح لعلاج الأمراض الروماتيزمية، والآلام المزمنة، والأمراض الجلدية.



وتضم مزارات مركز الداخلة:



قرية القصر الإسلامية



تتميز بالعديد من الآثار الإسلامية التي يقصدها السياح للتعرف عليها والاستمتاع بها، ومن أشهر آثارها جامع الشيخ نصر الدين، الذي يعتبر من أقدم الجوامع الباقية على حالتها في مصر، ويوجد بها عدة مساجد من العصر التركي والمملوكي، كما توجد بها محكمة شهيرة تعود للعصر الفرعوني.



قرية البشندي



القرية كل مساكنها مبنية على الطراز الفرعوني، ويوجد بها معبد مدفون بالرمال يرجع للأسرة الـ 19 الفرعونية، وتوجد أيضا المقبرة الرومانية لحكام هذه المنطقة منذ القرن الأول الميلادي، وهناك المقبرة الإسلامية للشيخ بشندي وسميت باسمه، وكانت تستعمل لتعليم القرآن، ويقع جنوب القرية معبد بربيعة وهو من العصر الروماني وشيد من الحجر الرملي.



مقابر المزوقة



عبارة عن جبانة ترجع إلى العصر الروماني وتضم مقابر منحوتة في الصخر، وعليها نقوش زاهية للطيور والماء ومزارع الشعير والنخيل، وكذلك نقوش للتحنيط.



ويشمل مركز الفرافرة، الأماكن السياحية التالية:



الصحراء البيضاء



ذات الشهرة الواسعة التي يقصدها السائحون من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها الطبيعي.



بئر ستة



ويقع على بعد 6 كم غرب مدينة الفرافرة، وبالقرب منه توجد قرية سياحية كبيرة تضم مطعما وكافتيريا وحمام للسباحة، بالإضافة إلى العديد من المساحات الخضراء.



متحف الفن التشكيلي بالفرافرة



يقع بمدينة الفرافرة وقد صمم على شكل بيت واحاتي يضم العديد من قطع الفن التشكيلي المنحوت على الحجر أو على الخشب بأنواعه المختلفة ومنها خشب النخيل.





تتميز محافظة الوادي الجديد بطابع خاص، حي يتسم سكانها ببعض العادات والتقاليد المتفردة عن باقي محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبرعون في العديد من الصناعات والحرف اليدوية كصناعة الفخار والأرابيسك، والتي اشتهروا بها منذ زمن طويل.