تقارير - "الإتفاق قريب".. 130 مليون + لاعبين مقابل نيمار





قالت صحف إسبانية عصر اليوم، بأن نادي برشلونة قد إقترب من الوصول إلى إتفاق نهائي مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بخصوص إنتقال نجم الفريق الباريسي، الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوجرانا من جديد خلال الساعات المقبلة.





وبحسب ما تم ذكره في بعض التقارير الإعلامية على مدار الساعات المقبلة، فإن إجتماعات مستمرة بين الجانبين منذ ليلة الأمس وحتى الآن، ومن المتوقع بأن يكون هناك إعلان رسمي عن الصفقة قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، ولكن





وكانت شبكة سكاي سبورتس العالمية، قد أكدت بأن برشلونة وباريس قد توصلوا إلى إتفاق بالفعل، ومن المؤكد بأن يعود نيمار إلى صفوف برشلونة مرة أخرى بعد عامين فقط من رحيل إلى العاصمة الفرنسية، عقب فسخ اللاعب عقده مع النادي الكتالوني ورحل عن الفريق بطريقة أغضبت الجماهير آنذاك، ولكن يبدو بأن إدارة برشلونة قد تركت كل هذه الأمور جانبًا، وسوف تسمح للبرازيلي نيمار بالعودة إلى كتالونيا مجددًا.





وفي هذا الصدد، قالت شبكة ESPN الشهيرة، بأن مصادرها تؤكد وجود إتصالات ومفاوضات بين برشلونة وبين نادي باريس سان جيرمان، مؤكدة بأن هذه المفاوضات قد تستمر حتى يوم 2 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى كون الصفقة معقدة للغاية، ولازال مسؤولي باريس يرغبون في الحصول على أكبر مكسب ممكن من وراء عملية بيع نيمار.





وكانت شبكة بي إن سبورتس القطرية قد فجرت مفاجآة من العيار الثقيل، بعدما قالت بأن مصادرها في باريس تؤكد بأن الناديين لم يتوصلا بعد إتفاق نهائي بخصوص صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا إلى النادي الكتالوني، ومن المتوقع بأن تكون هناك اجتماعات أخرى بين الجانبين حتى اليوم الأخير في سوق الإنتقالات الصيفية الجارية.



