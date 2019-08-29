تداولات البورصة تسجل 1.3 مليار جنيه بختام أخر جلسات أغسطس

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاعات جماعية، متأثرة بالتحرك القوي لسهم التجاري الدولى، والتاثير الايجابي على السوق من قرار خفض اسعار الفائدة والتوقعات بمزيد من الانخفاضات خلال هذا العام.









سجل حجم تداولات الأسهم بالسوق اليوم ، الخميس ، أخر جلسات الأسبوع نحو216 مليون سهم محققة تداولات بقيمة 1.3 مليار جنيه، بعدد صفقات بلغت 24.8عملية.





فيما بلغ تداولات سوق داخل المقصورة نحو 2 مليار جنيه وسجل المتعاملون الرئيسيون تداولان بـ 678.8 مليون جنيه ، فيما سجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها نحو 34.9 مليون جنيه.









من جانبه ، أغلق المؤشر الرئيسي" egx30" مرتفعًا بنسبة 1.6% ليصل إلى مستويات 14835.36 نقطة، وارتفع مؤشر" egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستويات 553.34 نقطة، وزاد مؤشر" egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ليصل إلى مستويات 1455.08 نقطة.









وربح رأسمال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه، ليصل إلى مستويات 770.23 مليار جنيه.









واتجهت تعاملات المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحدهم بصافي 156.6 مليون جنيه، بينما حقق المستثمرون المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 135.2 مليون جنيه و21.5 مليون جنيه على الترتيب