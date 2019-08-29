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156.6 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة اليوم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:00 م
156.6 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة اليوم
مشتريات الأجانب
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نيفين سمير
 


سجلت مشتريات المستثمرون الأجانب  اليوم ، الخميس ، أخر جلسات الأسبوع نحو  156.6 مليون جنيه، بينما حقق المستثمرون المصريون والعرب صافي مبيعات  بقيمة 135.2 مليون جنيه و21.5 مليون جنيه على الترتيب


من جانبه ، أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاعات جماعية، متأثرة بالتحرك القوي لسهم التجاري الدولى، والتاثير الايجابي على السوق من قرار خفض اسعار الفائدة والتوقعات بمزيد من الانخفاضات خلال هذا العام.

 

وأغلق المؤشر الرئيسي" egx30" مرتفعًا بنسبة 1.6% ليصل إلى مستويات 14835.36 نقطة، وارتفع مؤشر" egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستويات 553.34 نقطة، وزاد مؤشر" egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ليصل إلى مستويات 1455.08 نقطة.

 

وربح رأسمال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه، ليصل إلى مستويات 770.23 مليار جنيه.

 

وبلغ إجمالى حجم التداولات بالسوق نحو 225.8 مليو ن سهم محققة تداولات بقيمة 2.02 مليار جنيه، بعدد صفقات بلغت 25.2 عملية.

 
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