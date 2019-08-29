الآن - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا (لحظة بلحظة)





نتابع معكم لحظة بلحظة نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020 لدور المجموعات، والتي تقام حاليًا بإمارة موناكو الفرنسية في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.





- الآن بداية قرعة دوري أبطال أوروبا





- المجموعة الأولي:





- المجموعة الثانية:





- المجموعة الثالثة:





- المجموعة الرابعة:





- المجموعة الخامسة:





- المجموعة السادسة:





- المجموعة السابعة:





- المجموعة الثامنة:









وفيما يلي تصنيف ومستويات الفرق :-





التصنيف الأول: ليفربول (انجلترا)، تشيلسي (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، زينيت سان بطرسبرج (روسيا).





التصنيف الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيستك (أوكرانيا)، توتنهام (انجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بنفيكا (البرتغال).





التصنيف الثالث: ليون (فرنسا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ريد بول سالزبورج (النمسا)، أولمبياكوس (اليونان)، كلوب بروج (بلجيكا)، فالنسيا (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، دينامو زاغرب (كرواتيا).





التصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو (روسيا)، جنك (بلجيكا)، جالاتاسراي (تركيا)، ليبزج (ألمانيا)، ريد ستار بلجراد (صربيا)، أتالانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا).





وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول).



