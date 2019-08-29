مؤشر بورصة مسقط يتجاوز الـ 4000 نقطة بختام أخر جلسات أغسطس

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 86ر4004 نقطة مرتفعًا بـ 30ر32 نقطة وبنسبة 813ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 56ر3972 نقطة.





وبلغت قيمة التداول مليونين و 384 ألفًا و 237 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 38ر7 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 574 ألفًا و 208 ريالات عُمانية.





وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 271ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 74ر18 مليار ريال عُماني.