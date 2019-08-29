ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مؤشر بورصة مسقط يتجاوز الـ 4000 نقطة بختام أخر جلسات أغسطس

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:56 م
مؤشر بورصة مسقط يتجاوز الـ 4000 نقطة بختام أخر جلسات أغسطس
بورصة مسقط
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 86ر4004 نقطة مرتفعًا بـ 30ر32 نقطة وبنسبة 813ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 56ر3972 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 384 ألفًا و 237 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 38ر7 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و 574 ألفًا و 208 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 271ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 74ر18 مليار ريال عُماني.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شباب الأردن - الاردن
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
الدوري السعودي
العدالة
-
x
17:45
-
ضمك
الفيحاء
-
x
19:20
-
الحزم