أعلن الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك، بالدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر.

الاتحاد السكندري: مسئولو الجبلاية وافقوا على استقدام حكام أجانب أمام الزمالك

وقامت إدارة زعيم الثغر بسداد مبلغ 12500 دولار لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم تمثل الجزء الخاص بنادي الاتحاد السكندري قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بعد ان نجح الفارس الابيض في تخطي عقبة مصر للمقاصة بهدف نظيف سجلة اللاعب عبدالله جمعة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

واستقر ايمن حفني لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الرحيل عن صفوف الفارس الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث وافق المجلس الابيض على انتقاله إلى صفوف مصر للمقاصة في صفقة انتقال حر.

وتوصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة إلى اتفاق نهائي مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل ثلاثة ملايين جنية، حيث فضل ايمن حفني الانضمام إلى الفريق الفيومي باعتباره واحد من ابناءه.

وقد تلقى أيمن حفني اكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أندية مصر للمقاصة والإسماعيلي والمقاولون العرب، ولكن اللاعب فضل الانتقال إلى المقاصة لعدة أسباب أبرزها وجود احمد حسام ميدو على رأس القيادة الفنية للفريق الفيومي.

وفي سياق متصل يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك قيد الثنائي عماد فتحي وبهاء مجدي في قائمة الفريق المحلية للحفاظ على حقوقه في اللاعبان بعد ان توقفت مفاوضات المصري بشأن الثنائي.

وجاء ذلك بعد ان أبدى ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري رغبته في الحصول على خدمات الثنائي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من اجل التواجد بقائمة الأخضر الإفريقية.

وتوقفت المفاوضات الخاصة بأن تقال الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي إلى المصري بسبب بعد الاختلافات في المقابل المادي للصفقة، حيث من المقرر ان يعقد الطرفين جلسة آخرى خلال الايام المقبلة لحسم انتقالهم لبورسعيد.