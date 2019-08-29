فالفيردي قد يُفسد صفقة نيمار.. تعرف على التفاصيل

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة مدوية قد تفسد صفقة إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان إلي صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقال الصحفي "نيكولو شيرا" لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني يرفض رحيل لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال الصيف الحالي.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي برشلونة اتفق مع باريس سان جيرمان علي إدراج راكيتيتش وتوديبو ضمن صفقة إنتقال "نيمار" إلي النادي الكتالوني، بالإضافة إلي مقابل مالي.





ولكن بعد تصريحات "شيرا" يبتعد "راكيتيتش" عن صفقة عودة "نيمار" لبرشلونة، وذلك قد يؤدي لتعطل المفاوضات بين الناديين بخصوص إنتقال اللاعب البرازيلي للنادي الكتالوني هذا الصيف.





وذكرت تقارير صحفية قبل قليل أن الناديين الفرنسي والاسباني توصلا إلي اتفاق نهائي بخصوص صفقة "نيمار" وأنه سيتم الإعلان عن إنتقال اللاعب لبرشلونة خلال ساعات، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، وهل ستتضمن رحيل "راكيتيتش" لصفوف باريس سان جيرمان أم لا؟