رئيس حزب المصريين يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد
الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:48 م
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هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيها الوطن في سلام.
وقال أبو العطا، في بيان مساء اليوم الخميس: "أتقدم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد"، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، وتذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة -محمد صلى الله عليه وسلم-.
وأضاف رئيس حزب المصريين: "نتمنى أن يجعل الله - عز وجل - العام الهجري الجديد عام خير ويمن وبركة وتنمية وازدهار على الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعيده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار".
نرشح لكم.. رئيس البرلمان يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد
بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.
وقال "عبدالعال"، في ص البرقية: يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، ويذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة "محمد صلى الله عليه وسلم"، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله قد صرف أبصارهم وبصائرهم عنه، وهي مناسبة دينية جليلة نأخذ منها العبرة، في أنه ما من فكرة أو شعار ترك أثرًا في النفوس مثلما فعل الإسلام، دين الوسطية والرحمة، الذي حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، يهدي البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء.
"أتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيه الوطن في سلام، ليكون في طليعة دول العالم، ويكون مدخلًا للبناء والأمن والرخاء بفضل تفانيكم وإخلاصكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودوا مسيرته، حفظكم الله من كل سوء وأعانكم على ما أقامكم فيه، وكل عام وأنتم بخير".
نرشح لكم.. السيسي يهنئ المصريين في الخارج بالعام الهجري الجدي
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية".
وتابع: "متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
وقال أبو العطا، في بيان مساء اليوم الخميس: "أتقدم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد"، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، وتذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة -محمد صلى الله عليه وسلم-.
وأضاف رئيس حزب المصريين: "نتمنى أن يجعل الله - عز وجل - العام الهجري الجديد عام خير ويمن وبركة وتنمية وازدهار على الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يعيده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار".
نرشح لكم.. رئيس البرلمان يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد
بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.
وقال "عبدالعال"، في ص البرقية: يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد الذي يذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، ويذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة "محمد صلى الله عليه وسلم"، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله قد صرف أبصارهم وبصائرهم عنه، وهي مناسبة دينية جليلة نأخذ منها العبرة، في أنه ما من فكرة أو شعار ترك أثرًا في النفوس مثلما فعل الإسلام، دين الوسطية والرحمة، الذي حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، يهدي البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء.
"أتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيه الوطن في سلام، ليكون في طليعة دول العالم، ويكون مدخلًا للبناء والأمن والرخاء بفضل تفانيكم وإخلاصكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودوا مسيرته، حفظكم الله من كل سوء وأعانكم على ما أقامكم فيه، وكل عام وأنتم بخير".
نرشح لكم.. السيسي يهنئ المصريين في الخارج بالعام الهجري الجدي
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية".
وتابع: "متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
في ثاني أيام "تيكاد".. نشاط مكثف للرئيس السيسي في اليابان
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثاني أيام قمة تيكاد السابعة المنعقدة، بمدينة يوكوهاما اليابانية، في جلسة تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص".
وقال السيسي: "قامت دول الاتحاد الأفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعاً لكافة الدول الأفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة علي المستوي القاري".
كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، منتدي رجال الأعمال الإفريقي الياباني، علي هامش القمة السابعة لـ"التيكاد".
وأكد الرئيس السيسي: "ويأتي هذا المنتدى ليؤكد ما باتت إفريقيا توفره من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات، لقد أثبتت الفترة الماضية توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الإفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث، والتي تشمل جميع المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية في مختلف دول الاتحاد الإفريقي".
كما التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وأشاد "السيسى" خلال اللقاء بالدور الحيوي الذي يقوم به نظيره "موسيفيني" كأحد القيادات الحكيمة في أفريقيا، وجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة.
والتقى الرئيس مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وأكد الرئيس السيسى، خلال اللقاء، تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وكما التقى الرئيس، هيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، الوزير الياباني رحب بالرئيس السيسي، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات.
كما حضر الرئيس السيسي، عشاء الذى أقامه شينزو آبي رئيس الوزراء اليابانى تكريمًا للقادة الرؤساء المشاركين فى مؤتمر التيكاد.
وقال الرئيس: "إننا نثمن ما ابدته اليابان من التزام نحو تعزيز التعاون وتكثيف التشاور مع دول الاتحاد الافريقي، في إطار محفل التيكاد، وكذا الالتزام الصلات بين شعوبنا بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الافريقية، ويستجيب لمصالحنا المشتركة في اطار احترام سيادة الدول ومقدراتها، إننا نلتقي مجددا وللمرة السابعة للبناء علي ما تم انجازه في إطار الشراكة القائمة بين بلدكم الصديق والقارة الإفريقية.
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