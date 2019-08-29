سر رفض الزمالك رحيل محمد عنتر







ووضح خروج عنتر من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل وعدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية أو حتى كبديل بسبب زحمة النجوم.







ولم يشارك اللاعب في المباريات الأخيرة للفريق بسبب زحمة اللاعبين، ووضح أنه سيواجه نفس مشكلة الموسم الماضي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق والذي أخرجه من الحسابات بشكل نهائي ولم يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية أو حتى كبديل وهو ما أثار عليه بصورة سلبية، وتلقى اللاعب عدة عروض من أندية مختلفة في الدوري المصري وعروض عربية لكنه قرر البقاء مع الفريق ورفض تلك العروض ويرى أنه لم يحصل على فرصته بعد ويحتاج للمشاركة ولفترة طويلة حتى يصل إلى الفورمة المميزة مع الفريق وإثبات نفسه واستعادة لياقته الفنية.







ويسافر فريق الزمالك خلال ساعات إلى الإسماعيلية إستعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل والتي تعتبر صعبة للغاية وستكون بطاقم تحكيم أجنبي بناء على رغبة الناديين بسبب الأخطاء التي حدثت في مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بالأمس في الدور ربع النهائي للبطولة من جانب محمد معروف حكم اللقاء وما ترتب عليه من انتقاد الناديين ورغبة الأبيض في جلب حكام أجانب للمواجهة المقبلة.







وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف عن موعد لقائي الدور قبل النهائي لكأس مصر، والشروط الخاصة بإقامة اللقائين، وفقًا للائحة البطولة.





وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي أن لقاء الزمالك والاتحاد السكندري سيقام الأحد 1 سبتمبر، في تمام الثامنة مساء، بستاد الإسماعيلية، بينما يقام لقاء الفائز من مواجهة بيراميدز مع حرس الحدود أمام بتروجت، يوم الإثنين 2 سبتمبر، تمام التاسعة مساءً.







وأشار البيان إلى أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لمدة نصف ساعة، وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.





كما أشار اتحاد الكرة إلى أن الأندية المذكورة أولًا" الزمالك والفائز من بيراميدز والحرس"، سيكونا أصحاب الأرض، وبالتالي سيرتديا الزي التقليدي لهما، على أن يرتدي الضيوف زيًا مخالفًا بالكامل، كما يوفر أصحاب الأرض كرات اللقاء.





ويستعيد الزمالك مجهودات محمد حسن لاعب الوسط في المواجهة المقبلة بعد غيابه عن لقاء المقاصة بسبب الإصابة.



استقر مسئولو النادي الباب على بقاء محمد عنتر بشكل نهائي خلال الموسم المقبل رغم العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.وبرر مسئولو الزمالك القرار لغلق الباب على الصفقات جديدة بجانب رحيل أيمن حفني صانع الألعاب دفعهم للتمسك ببقاء عنتر تحسبًا للحاجة إليه ولتلاشي النقص العددي خاصة أن الفريق يخوض منافسات مختلفة وموسم طويل محليًا وقاريًا، وخرج اللاعب من الحسابات في اللقاءات الماضية بسبب زحمة الصفقات الجديدة وتوافر أكثر من بديل في نفس مركزه.