بورصة دبي تربح 0.80 نقطة بختام تعاملات أخر الأسبوع
الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:42 م
نيفين سمير
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، بنسبة 0.03% رابحاً 0.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2758.60 نقطة، مدفوعا بصعود أسهم البنوك.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 159.6 مليون سهم محققة ما قيمته 164.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2094 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهمين.
وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.17%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 1.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.61%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.67%.
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