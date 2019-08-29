استعدادات مكثفة بـ"تعليم الدقهلية" لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأوضح سلام، أنه تم الاتفاق على بعض الموضوعات مبدئيا ستقوم الجمعية بتنفيذها على أرض الواقع تحت رعاية رئيس المركز وأهمها؛ الاتفاق على افتتاح غدا معرض لبيع الادوات المدرسية باسعار مخفضة جدا بمشاركة أهل القرية وذلك لرفع غلاء الأسعار عن كاهل أبناء القرية.



ولفت إلى أن الأسعار تتمثل في دستة كراسات 28 ورقة لوكس 22 جنيها، ودستة كشاكيل 4 او،60 ورقة 25 جنيها، ودستة كراسات إنجليزي 28 ورقة 25 جنيها، ودستة كراسات رسم 16 ورقة 35 جنيها، علبة قلم جاف 12 جنيها - علبة قلم رصاص 12، ويوجد تشكيلات مميزة من الاساتيك والبرايات والشنط والزمزميات بأسعار مخفضة جدا في قرية الاتحاد بلا أمية.



تشهد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 بعقد اجتماعات مكثفة مع مديريي الإدارات لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن جاهزيتها التامة لاستقبال العام الدراسي بجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على مديرية التربية والتعليم باستعداد مدارس المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 وجاهزيتها لبدء للدراسة في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي جديد متميز للطلبة بجميع المراحل التعليمية.وأكد محافظ الدقهلية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي التعليم اهتمامًا خاصًا كمشروع قومي، وطالب بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وإبعاد الباعة الجائلين عن محيط المدارس وتكثيف النظافة بمحيطها مؤكدًا على دور مديري الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وخارجها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال تقليم وتهذيب الأشجار والتأكد من كفاءة الإنارة.وأشار محافظ الدقهلية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى دخول 28 مدرسة جديدة للخدمة التعليمية هذا العام بتكلفة 235 مليون جنيه وبعدد فصول 470 وأن هذه المدارس تضم 21 مدرسة تعليم عام و7 مدارس مابين ابتدائي واعدادي وثانوي، وأضاف أنه تجري عمليات الصيانة لعدد 10 مدارس باجمالي مبالغ 18 مليونا.وأكد محافظ الدقهلية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن المدارس الجديدة والتي تجري صيانتها جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية لجميع الطلاب.وشدد محافظ الدقهلية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، على ضرورة التأكد من سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وتطهير الخزانات أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين وتوفير الجو الملائم لنجاح العملية التعليمية.وأكد المحافظ ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية على الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وسد أي عجز في الأثاث المدرسي.وأشار محافظ الدقهلية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل بتطوير المدارس القائمة ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.وعلى صعيد آخر استقبل المهندس أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل بمكتبه أعضاء جمعية تنمية المجتمع بقرية الاتحاد المشهرة برقم 843 لسنة 1998 وذلك في إطار الاستعداد التام للقائمين على الجمعية للمشاركة بالعمل العام بالقرية والمساعدة في الارتقاء بالمستوى الجمالي والثقافي لساعدة المحتاجين من أهالي القرى.