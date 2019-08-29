اعرف أكثر عن مواعيد وشروط القبول بمدن سوهاج الجامعية

شروط القبول والتسجيل بالمدن الجامعية:



الخدمات والأنشطة التي تقدمها المدن الجامعية:





توفير عدد 2 مكتبة صوتية احدهما بالطلبة والأخرى فى الطالبات وتصميم لفتات بطريقة برايل تسهيلا لهم.

فتح مركز نور البصيرة لضعاف وفاقدى البصر وذلك من أجل توفير فرص مناسبة لخدمه الطلاب ضعاف وفاقدى البصر بالجامعة وخارجها، حيث يخدم المركز اكثر من (40) طالبا وطالبة بالجامعة وتمتد خدمات المركز لذات الفئة فى التربية والتعليم والازهر الشريف.



2 – إدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية وقد أتاحت الآتي:-



فتح صالة اللياقه البدنية بمدينة الطلبة امام الطلاب.

توفير ملاعب بالمدن الجامعية ( قدم – سلة – طائرة – يد – مضمار الالعاب القوى).

سداد المبالغ المستحقة على الطلاب الغير قادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى بالمدينة.

انشاء مكتبة ثقافية ونادى للعلوم ونادى اجتماعى داخل المدن الجامعية.

أنشاء القاعة الزجاجية لإقامة الندوات والأحتفالات واستقبال الدورات التدريبية للمدن الجامعية.



3- مشروع MIS:-



“يعتبر هذا المشروع من افضل المشروعات الموجوده بوزارة التعليم العالى حيث يتيح للطلاب المغتربين من محافظات بعيده التقدم للسكن بالمدينة الجامعية عن طريق التسجيل علي الموقع الإلكترونى الخاص بالمدن الجامعية دون تكبد عناء السفر والمواصلات.”



4- مركز الخدمة العامة لأشغال الطالبات ( وحدة ذات طابع خاص) ويهدف إلي:-



المساهمة فى إعداد الطالبات لتكون ربة منزل مدربة والقيام بأعمال إنتاجية للغير.

إنشاء وحدات للتدريب على التفصيل والخياطة والتدبير المنزلى لمساعدة الطالبات فى تعلم المهن الفنية وإكتساب خبرات جديدة.



5– إدارة التغذية:-



تم إنشاء مخبز بمدينة الطالبات أيمانًا من الجامعة بحل بعض المشكلات التى تواجه قطاع التغذية بالجامعة ومن أهمها مشكلة توفير الخبز الملائم لتغذية الطلاب بالمدن الجامعية.

توفير قاعات الطعام بمختلف المبانى للطلبة والطالبات وكذلك بالمطعم المركزى.



6- في اطار اهتمام الجامعة بالوفود الزائره:-



″تم تخصيص جناح بالدور الثانى بمبنى ( أ ) للطالبات وتم تطويره بشكل يليق بضيوف الجامعة، وكذلك تم تخصيص جناح بالدور الثانى مبنى (ج) للطلبة وذلك لاستضافة الوفود الزائره للجامعة ″.



7- خدمات أخري:-



التوسع فى توفير قاعات الأستذكار سواء فى مدينة الطلبة ومدينة الطالبات.

تجهيز مبانى المدن الجامعية بمدينة سوهاج الجديدة وتوفير خزانات للمياه وأثاثات جديدة لفرش المبانى وكذلك توفير مبردات وبوتاجازات ومراوح لكافة المبانى لاستقبال طلاب الجامعة بمقرها الجديد.

تشكيل جهاز أدارى يكون العصب الحركى يشمل جميع التخصصات التى تساعد فى عملية التيسير لراحة الطلاب يضم الأشراف الصباحى والمسائى وحدة الأشراف والمتابعه العلاقات العامه.

انشاء وحدة الغسيل والتجفيف لغسل الملايات والبطاطين الخاصة بالمدن الجامعية.

انشاء وحدة الصيانة لأعمال الكهرباء والنجارة والسباكه

تسكين الطلاب اثناء فترة التدريب الصيفى لكلية التربية التعليم الصناعى.

تسكين طلاب التعليم المفتوح اثناء فترة الامتحانات.



رابعًا: إنجازات المدن الجامعية خلال الأعوام السابقة ومشتملاتها



1– اعداد الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية:-



″فى اطار حرص الجامعة على تسكين عدد اكثر عدد ممكن من الطلاب المقيمين باقامه مبانى جديده بالكوامل وكذلك استئجار مبانى جديده من جهات خارجية وكذلك تحديث البيانات القديمة مع تزايد اعداد الطلاب لهذا العام عن الاعوام السابقة ″.



2- المبانى التى تم اضافتها للسكن:



″تعمل المدن كل عام على توفير اماكن لاستيعاب الاعدا المتزايده من الطلاب والتى تسعى الى استقطابها من خلال توفير اماكن جديده سواء عن طريق الترميم او الاستئجار حرصا على استيعاب معظم الطلاب، حيث تم اضافة 6 مبانى جديده بمقر الجامعة بالكوامل″.



3– المبانى التى تم صيانتها:



″تم عمل الصيانة لبعض المبانى سواء المدن الجامعية طالبات او طلبة على سبيل المثال ترميم مبنى ناصر، ترميم مبنى الرعاية ″.



4– تطوير المطابخ وصالات الطعام:



″تم تجهيزها وعمل الترميمات المناسبة التى تزيد من تطوير اداء الخدمه داخلها وتوفير سبل الطهى الصحية المناسبة، كما تم تطوير صالات تقديم الطعام والمحافظة على نظافتها من خلال العقد المبرم مع مديرية الصحة لتطهير ورش القاعات ضد الحشرات.″



5- اجنحة الوفود:



″من منطلق اهتمام الجامعة بالوفود الزائرة تم تخصيص جناح بالدور الثانى بمبنى ( أ ) للطلاب الوفود وتطويره بمعرفة الإدارةالهندسية ليضم الجناح عدد 18 حجرة لتستوعب 32 زائر حيق شمل التطوير كافة أعمال الدهانات والصيانة وتجهيزها بالأثاث اللازم ″.



6– أنشاء القاعة الزجاجية لإ قامة الندوات والأحتفالات الخاصة بالجامعة:



″تقع القاعة الزجاجية فى الممر بين مبنى ( هـ ) و( و) وتم تجهيزها لإقامة الأنشطة الطلابية منها إقامة الندوات والمؤتمرات وتدريب فرق المسرح.″



7– فى اطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة:



″تم انشاء جناح متطور خاص بالطالبات بمبنى ( و) الدور الاول تسهيلا لحركتهم اضافة الى تجهيز دورات المياه وتوسيع الابواب ليقضى حياته الدراسية بسهولة ودون معوقات، كما تم توفير الآتي:-



عدد 2مركز للمكفوفين ( طلبة طالبات).

عدد 2مكتبة صوتية ( طلبة طالبات ).

لافتات بطريقة برايل تسهيلا لهم.



8- أنشاء مخبز بمدينة الطالبات:-



″أيمانًا من الجامعة بحل بعض المشكلات التى تواجه قطاع التغذية بالجامعة ومن أهمها مشكلة توفير الخبز الملائم لتغذية الطلاب بالمدن الجامعية ومنع حدوث تأخر الخبز عن المواعيد المحددة للغذاء والعشاء قامت الجامعة بأنشاء مخبز لخدمة قطاع التغذية والمجتمع المحلى.



9- الحضانة:



″في عام 2012 قام السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة بافتتاح دار حضانة لأبناء العاملين ومقرها المدن الجامعية طالبات، وتستقبل الاطفال الرضع وصغار السن لتوفير سبل الراحة النفسية للعاملين، وزيادة كفاءة الاداء لهم، وبث روح الطمأنينة على اطفالهم مع توفير كل سبل التعليم والرعاية ووسائل الترفية المناسبة والكافية لهؤلاء الاطفال، ويعمل بالحضانة فريق عمل من المتخصيين ذوى الكفاءة.″

أعلنت جامعة سوهاج، عن فتح باب التقديم بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات الجدد إلكترونيًا 20 أغسطس الحالي، ليتم حصرهم وقبولهم بعد الانتهاء من تسكين الطلاب والطالبات القدامى مباشرة، أما للطلاب والطالبات القدامى تم فتح التقديمات إلكترونيًا 15 يوليو الماضي وانتهت 20 أغسطس الحالي، ويستمر استلام الملفات حتى 12 سبتمبر القادم.* أن يكون من غير سكان البندر الواقع في دائرته المدينة الجامعية وهي (25) كيلو متر للطالبات و(30) كيلو متر للطلبة.* أن يكون من طلاب الانتظام المقيدين بكليات الجامعة بأقسام الليسانس أو البكالوريوس.* ألا يكون قد وقعت عليه أي عقوبات تأديبية داخل المدينة الجامعية أو خارجها في السنوات الماضية، وألا يكون تم فصله لأي سبب.* ألا يكون قد ألغى قيده بالمدن الجامعية لأي سبب من الأسباب ويجوز لرئيس مجلس الإدارة النظر في الحالة الفردية وإبداء رأيه فيها مباشرة.* ألا يكون قد انتهت إقامته من المدينة الجامعية بسبب عدم سداد الرسوم المقررة.* ألا يكون عليه أي مستحقات مالية سابقة للمدينة الجامعية.* يعتبر التسكين سنوي ويخلي طرف الطالب بانتهاء كل عام وعليه أن يتقدم للمدينة من جديد.* تسكين الطلاب سنويًا وفقا للشروط المعلنة وتكون الأولوية في القبول للطلاب المستوفين للشروط المنصوص عليها سابقًا* الطلاب الذين سبق لهم الإقامة بالمدينة الجامعية في العام الجامعي السابق والمنقولين إلى فرق دراسية أعلى بتقدير عام جيد على الأقل.* بالنسبة للطلاب المستجدين يكون قبولهم وفقا لصغر السن.*الحالات الإستتثائية:ويمكن حصر هذه الحالات فيما يلي:**اولا الحالات المرضية* وتشمل الطالب (كفيف البصر – شلل أطفال يعوق عن الحركة – شلل رعاش – بتر احد الأطراف يعوق عن الحركة – الحالات المرضية الحرجة التى تستدعى الإقامة قريبًا من الجامعة )- يشترط فى الحالات السابقة تقديم شهادة طبية بحالة المريض معتمدة من الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة واللجان الطبية التى تحددها.* ثانيا الحالات الإجتماعيةوتضم فئة الالتماسات الاجتماعية والحالات الخاصة، كوفاة أحد الوالدين أو الانفصال أو الحالات المادية الصعبة، وعلى هؤلاء الطلاب التوجه للجنة المختصة لسحب طلب الالتماس وتقديمه مرفق به الأوراق المطلوبة وفقًا لكل حالة وتشمل:- صورة الرقم القومي للطالب.- صورة الرقم القومي لولي الأمر.- صور بطاقات أو شهادات الرقم القومي لأفراد الأسرة المعالين فقط في حالة الالتماسات الاجتماعية فقط.- بحث اجتماعي من الوحدة المحلية التابع لها في حالة الالتماس الاجتماعي فقط.- صورة شهادة الوفاة لأحد الوالدين إن وجدت في حالة الالتماس الاجتماعي فقط- بيان بدخل الأسرة في حالة الالتماس الاجتماعي فقط.* ملحوظة هامة: لا تقبل الطالبات الراسبات أكثر من مرة وكذلك لا تقبل المتزوجة أو طلاب الانتساب الموجه.1– في إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، تم توفير الخدمات الآتية:-توفير مركز تكنولوجيا المكفوفين فى مدينة الطلبة وآخر فى مدينة الطالبات.