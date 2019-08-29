نشرة أخبار السادسة.. رئيس الوزراء يتابع مخططات ومشروعات تطوير مدينة الغردقة
توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، رئيس الوزراء يتابع مخططات ومشروعات تطوير مدينة الغردقة،والصين تعلن عدم الرد على الرسوم الأمريكية الجديدة.
مدبولي يستعرض مخططات تطوير الأراضي
بمحيط ترعة المحمودية والمنتزه بالإسكندرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة عدد من الملفات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.
الحكومة توضح حقيقة توقف مشروع المليون
ونصف فدان
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وانسحاب المستثمرين لعدم توافر المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع
رئيس الوزراء يتابع مخططات ومشروعات
تطوير مدينة الغردقة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لاستعراض مخططات ومشروعات تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، ومُمثلي المكاتب الاستشارية الهندسية.
الصين تعلن عدم الرد على الرسوم الأمريكية
الجديدة
أعلنت الصين عدم الرد على رسوم جمركية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي فرضها، وأشارت إلى أن الأولوية هي لبحث إلغاء الرسوم الإضافية.
بوتين وميركل يبحثان ملفات أوكرانيا
وسوريا وليبيا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس جملة من الملفات تصدرتها أوكرانيا وسوريا وليبيا.
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