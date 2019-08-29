عاجل - موعد الإعلان عن صفقة نيمار
الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:45 م
علاء خليف
Advertisements
أكد الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح علي بعد خطوات قليلة من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني بعد التوصل إلي إتفاق بين الناديين.
وأكد الإعلامي "دي مارزيو" : " تم التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان يقضي بإنتقال نيمار دا سيلفا للنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الحالية"، مؤكدًا أن اللاعب البرازيلي يخطو خطواته الأخيرة نحو العودة لناديه السابق برشلونة.
وأضاف: " سيتم الإعلان عن إنتقال نيمار لبرشلونة بشكل رسمي خلال اليوم"، ولم يكشف عن تفاصيل إنتقال النجم البرازيلي للناد الكتالوني.
وكان نادي برشلونة قد قدم العديد من العروض لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الماضية، قبل التوصل إلي اتفاق نهائي للحصول على خدمات اللاعب، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.
Advertisements
المزيد عن: نيمار سكاي سبورت برشلونة أخبار برشلونة
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء..البرسا يقترب من حسم صفقته التاريخية ونجم الفريق يفتح باب الرحيل وميسي يطلب هذه الصفقة
- باريس سان جيرمان يستعين بـ"إسرائيلي" ليحرم برشلونة من "نيمار"
- ريال مدريد يقضي على برشلونة بعلم ميسي
- نيمار يخون برشلونة ويقترب من ارتداء قميص ريال مدريد
- برشلونة سيتعاقد مع نيمار في هذه الحالة
- أخبار برشلونة: رسالة نيمار الأخيرة إلى البرسا ورد فعل باريس على العرض الأخير وتحديد موعد الصفقة الكبري والتضحية بديمبلي
- خبر صادم في إنتقال نيمار إلى برشلونة
- الحل النهائي في إنتقال نيمار إلى برشلونة
- Sky Sport: نيمار إلى برشلونة.. تعرف على التفاصيل
- سكاي: نيمار الغدار باع باريس.. البرازيلي يوقع على عقود انضمامه لبرشلونة