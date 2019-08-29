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عاجل - موعد الإعلان عن صفقة نيمار

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:45 م
عاجل - موعد الإعلان عن صفقة نيمار
نيمار دا سيلفا
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علاء خليف
 
أكد الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح علي بعد خطوات قليلة من الإنتقال لصفوف نادي برشلونة الاسباني بعد التوصل إلي إتفاق بين الناديين.

وأكد الإعلامي "دي مارزيو" : " تم التوصل إلى اتفاق بين برشلونة وباريس سان جيرمان يقضي بإنتقال نيمار دا سيلفا للنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الحالية"، مؤكدًا أن اللاعب البرازيلي يخطو خطواته الأخيرة نحو العودة لناديه السابق برشلونة.

وأضاف: " سيتم الإعلان عن إنتقال نيمار لبرشلونة بشكل رسمي خلال اليوم"، ولم يكشف عن تفاصيل إنتقال النجم البرازيلي للناد الكتالوني.

وكان نادي برشلونة قد قدم العديد من العروض لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة الماضية، قبل التوصل إلي اتفاق نهائي للحصول على خدمات اللاعب، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

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