عاجل - حقيقة انضمام نيمار إلى برشلونة

يبدو أن مسلسل انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى نادي برشلونة، سيتواصل حتى الساعات الأخيرة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا الاثنين المقبل.





فبعد دقائق قليلة من إعلان شبكة "سكاي سبورت"، توصل إدارة برشلونة إلى تفاق مع نظيرتها في باريس لضم نيمار، نفت شبكة "beINSPORTS" القطرية، التي يترأسها ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان.





وكتب الشبكة القطرية عبر حسابه في تويتر: "مصادر مقربة من باريس سان جيرمان تنفي التوصل إلى اتفاق لعودة نيمار إلى برشلونة".





وكانت شبكة "سكاي سبورت"، أكدت أن نيمار عاد إلى برشلونة، وأن الاتفاق تم بين الفريق الكتاوني وباريس سان جيرمان، مضيفة أن توقيع العقود في الطريق بين الناديين.





نيمار يقوم بخطوة مفاجئة رغم مفاوضات برشلونة