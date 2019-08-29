الأردنية صفاء سلطان تنهي تصوير مسلسها "رياح السموم".. تعرف على رسالتها الأخيرة

أنهت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، تصوير مسلسلها الجديد "رياح السموم"، وشاركت جمهورها مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على انستجرام، من كواليس آخر أيام.

ودونت صفاء سلطان عبر حسابها: "اليوم وبحمد الله انهيت تصوير مشاهدي بمسلسل رياح السموم.. تأليف سليمان ابوشارب.. واخراج الصديق الرائع سائد الهواري... وانتاج الراقي المحترم عصام حجاوي".

وقالت صفاء سلطان: "بكل الحب والاحترام بدي قول شكرًا لمدير انتاجنا الغالي جهاد حجاوي ولكل كادر العمل من فنيين وطاقم الاخراج والانتاج، بكل حب بدأنا، وبكل حب انتهينا، والى لقاء على خير وبالنجاح للجميع...بحبكن كتير وطبعًا الاغنيه مخصوص للأستاذ جهاد، هيك كانت اجواءنا، وهيك انا ببقى بحب الدنيه، وكل الناس، ومافي احلى من رسم الضحكه على وجوه بتحبني".

وكانت صفاء سلطان قد تعرضت لوعكة صحية قبل شهرين، نُقلت على أثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، وخضعت لتحاليل وأشعات من أجل معرفة السبب، وتعافت من تلك الوعكة.





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صفاء سلطان تنعي عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة صفاء سلطان، رحيل الفنان عزت أبو عوف، عن عالمنا أمس عن عمر ناهز الـ 71 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت عبر حسابها بوقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة لها، برفقة الراحل عزت أبو عوف، معلقة عليها: "ألف رحمة ونور تنزل عليك يا أستاذي .. ما رح أنسى انك كنت إِلِي الأب والأخ والصديق والناصح بيوم كنت بأمس الحاجه للكلمة الطيبة".

وأضافت: "إنسان راقي مثقف جميل الروح فنان رائع قامة من قامات الفن المصري الجميل وكان إلي الشرف إني أقف قدامك وبدور بنتك لأنك كنت بقمة الحنان.. الله يرحمك ويحسن اليك ويتجاوز عنك ويجعل مثواك الجنة ويصبر قلوبنا جميعًا".





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أول ظهور لـ صفاء سلطان بعد أزمتها

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، في أول ظهور لها بعد التغلب على الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا.

وعلقت صفاء سلطان على صورتها: "بالرغم من التصنع، والعمل الشاق، والأحلام المحطمة، ما زال عالمنا عبارة عن شيء جميل، كن مسرورًا، واحرص على إبقاء السعادة في قلبك".

وأضافت صفاء سلطان: "أفضل ما تهبه في حياتك: العفو عن عدوك والصبر على خصمك والإخلاص لصديقك والقدوة الحسنة لطفلك والإحسان لوالديك والاحترام لنفسك والمحبة لجميع الناس".





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صفاء سلطان تكشف لجمهورها تفاصيل مسلسلها الجديد

أعلنت الفنانة صفاء سلطان، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، عن استعدادها لأحدث أعمالها الفنية في الدراما تحت عنوان "الكنز".

وشاركت صفاء، جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "الكنز"، وعلقت على الصورة قائلة: "قريبا إن شاء الله مسلسل الكنز إخراج رامي المدني تأليف بتول حجة، الإشراف العام علي الكاظمي.. وإنتاج شركة أفق بغداد..لايت كوميدي أكشن لطيف مع نخبة من فنانين سوريين ومشاركة فنانين من العراق الشقيق.. ادعولنا".





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رسالة مؤثرة من صفاء سلطان لابنتها في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة السورية صفاء سلطان، بعيد ميلادها، خلال سهرة عائلية جمعت أصدقاء وأقرب أفراد أسرة الفنانة بحضور ابنتها الوحيدة "أملي".

صفاء شاركت متابعها أجواء سهرة عيد الميلاد بمقطع فيديو مؤثر، ظهرت فيه "أملي" تغني لوالدتها التي بدت متأثرة للغاية بأداء ابنتها، حتى أنها لم تستطع السيطرة على دموعها.

وارفقت الفنانة، الفيديو بتعليق كتبت فيه: "انتي كل دنيتي انتي كنزي بالحياه من احلى المعايدات يلي وصلتني من بنتي ونور عيوني املي الله يحميلي اياكي الله يخليلكن اولادكن جميعاً ويخليلكن ياصبايا وشباب كمان امهاتكن ..... وشكراً لكل حدا عايدني ... انتوا عيدي وفرحتي وتكون سنة خير علينا كلنا.... بحبكن".



