Sky Sport: نيمار إلى برشلونة.. تعرف على التفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني نجح في حسم صفقة البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات بين الناديين خلال الفترة الماضية.





وأكد الإعلامي "جيانلويكا دي مارزيو" الصحفي بشبكة "سكاي سبورت": " البرازيلي نيمار دا سيلفا ينتقل إلي برشلونة بشكل رسمي، الصفقة ستغلق الآن، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة"، ولم يكشف عن تفاصيل إنتقال النجم البرازيلي للنادي الكتالوني.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن برشلونة عرض 170 مليون يورو بالإضافة إلي لاعبين للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وانتقل نيمار إلي باريس سان جيرمان عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وبذل النادي الكتالوني جهودًا كبيرة خلال المفاوضات مع النادي الفرنسي لاستعادة خدمات اللاعب البرازيلي مجددًا هذا الصيف.