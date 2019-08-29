نيمار يقوم بخطوة مفاجئة رغم مفاوضات برشلونة





نشر حساب برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، فيديو من تدريبات نادي برشلونة اليوم الخميس ويظهر خلاله البرازيلي نيمار وهو يبدأ مرانه بشكل طبيعي جداً رغم أنباء اتفاق برشلونة مع النادي الفرنسي على ضمه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





واستضافت مدينة "موناكو" الفرنسية ظهر اليوم الخميس مفاوضات مسؤولي برشلونة ممثلين في رئيس النادي بارتوميو ونظرائهم في باريس ومدير الرياضة هناك ليوناردو.





وقالت شبكة "ESPN" الإسبانية أن المفاوضات لا زالت جارية بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، ولكن لا يوجد شيء أغلق بين الناديين حتى الآن، النادي الفرنسي ينفي توصله لاتفاق مع النادي الكتالوني.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى برشلونة قد أتم الاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم نيمار ولكن خرج أشرف بن عياد مراسل قناة "بي إن سبورت" في برشلونة لينفي هذا النبأ ويؤكد أن المفاوضات لا تزال قائمة.





وقال أشرف بن عياد، خلال تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورت" الإخبارية منذ قليل: "نادي برشلونة يؤكد لنا وينفي التوصل إلى اتفاق مع باريس ! اليوم طويل جداً وعلينا الأنتظار".





وأضاف بن عياد: "كل وسيلة اعلام لديها مصادرها، الموضوع ليس قمار ! حفاظاً على الأمانة الصحفية وتحديداً الساعة 5 مساءً، لا يوجد اتفاق بين الجانبين حتى الآن".





وانضم نيمار إلى صفوف برشلونة من قبل في عام 2013 قادماً من سانتوس البرازيلي وخاض 186 مباراة في كافة المسابقات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.





وانتقل بعد ذلك البرازيلي نيمار إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة في خطوة غير متوقعة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في صفقة مثيرة للرأي العام الرياضي.



