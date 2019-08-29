"الهجرة" تختتم الملتقى السابع عشر لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج

اختتمت اليوم الخميس فعاليات الملتقى السابع عشر، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث من نحو 20 دولة، بالتعاون مع إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك وزارة والبيئة.





شملت فعاليات اليوم الأخير على زيارة لمحافظة الفيوم، بمشاركة 50 من الشباب من سن ١٨إلى ٣٥ عاما، وذلك في إطار دور الوزارة لتعزيز الانتماء والولاء لشباب مصر بالخارج وربطهم بالوطن وزيارة المناطق السياحية التي تزخر بها مصر.





من ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للمشاركين والمنسقين من مختلف الوزارات، الذين ساهموا في إنجاح البرنامج، وقدموا التسهيلات الكبيرة للشباب من شرح لمعالم مصر وتاريخها وحضارتها، وكذلك المشاركة في تنظيم الزيارات والفعاليات.





من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً لشباب المصريين بالخارج، مضيفًا أن ملتقيات الجيل الثاني والثالث نجحت في ربطهم بالوطن.





وأشار صبحي إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الهجرة، وستعملان معا على إضافة أنشطة رياضية للملتقيات، بما يزيد من التفاعل بين الشباب.





كما أعرب الشباب عن انبهارهم بالجمال الخلاب الموجود في الفيوم، من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياه نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية، وكذلك بمحمية وادي الريان التي تضم أنواعا كثيرة من الحيوانات البرية والطيور.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضًا العديد من الرياضات منها التزحلق على الرمال، وركوب الخيال، وجولة في البحيرات التي تتميز بها محافظة الفيوم، وذلك على وقع الأغاني الوطنية التي ابتهج بها الشباب وتفاعلوا معها.





وجدير بالذكر أن هذا الملتقى شمل عددا من الفعاليات بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية وكذلك الشباب والرياضة والبيئة، ومنها زيارة مقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، ومدينة الجلالة الجديدة، بالإضافة إلى زيارة أكاديمية الشرطة فضلا عن زيارة محميات طبيعية في محافظة الفيوم.





كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد جددت دعوتها للشباب المصري من الجيلين الثاني والثالث المتواجدين في مصر خلال تلك الفترة لقضاء الإجازة الصيفية برفقة أسرهم، للمشاركة في هذا الملتقى لما يحتويه من فعاليات متنوعة تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لهؤلاء الشباب.



