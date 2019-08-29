الصين تعلن عدم الرد على الرسوم الأمريكية الجديدة

أعلنت الصين عدم الرد على رسوم جمركية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي فرضها، وأشارت إلى أن الأولوية هي لبحث إلغاء الرسوم الإضافية.











ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ، في بكين اليوم: "للصين خيارات متنوعة للرد، إلا أنها تعتقد أن السؤال الذي يتعين بحثه حالياً هو إلغاء الرسوم الجديدة لمنع تصاعد الحرب التجارية".

ولم يفصح غاو عن أي تفاصيل بعد سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن الصين لن ترد على الإطلاق على التصعيد الأمريكي الجديد، واكتفى بتكرار نفس التصريحات.

وكانت الصين ردت على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة في السابق، ومن ثم فإن عدم الرد هذه المرة ربما يكون مؤشراً على تغير في استراتيجية بكين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري فرض رسوم جديدة على واردات صينية بـ 300 مليار دولار لتدخل حيز التنفيذ في سبتمبر وديسمبر المقبلين.

وردت بكين الأسبوع الماضي بإعلان رسوم إضافية على الواردات الأمريكية للسوق الصينية.

ورداً على ذلك، أعلن ترامب فرض المزيد من الرسوم.

وقال غاو: "تصعيد الحرب التجارية لن يكون في صالح الصين، ولا الولايات المتحدة، ولا العالم، والأهم، هو تهيئة الأوضاع لمواصلة المفاوضات".