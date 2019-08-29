بحضور المحافظ.. لقاء يجمع وزيرة الصحة وسيدات بـ الإسماعيلية
توجهت
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الخميس، إلى محافظة الإسماعيلية،
لتفقد عدد من المنشآت الطبية، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
الجديد بالمحافظة.
وكان أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار
وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستبدأ
جولتها بتفقد مستشفى الإسماعيلية العام، كما ستتفقد أيضاً مستشفى التأمين الصحي
بالإسماعيلية، إضافةً إلى مستشفى أبوخليفة لحوادث الطرق، للوقوف على أعمال التطوير
والتشغيل ومدى جاهزيتها تمهيداً لتطبيق المنظومة.
وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة ستتوجه بعد
ذلك إلى محافظة بورسعيد لتبدأ جولتها التفقدية في المحافظة بمستشفى الحياة
بورفؤاد، ثم تتبعه بتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على أعمال
التشغيل ومعدلات تسجيل الأسر وفتح الملفات بوحدات طب الأسرة، تمهيداً للتدشين
الرسمي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي انطلق التشغيل التجريبي له
بالمحافظة في الأول من يوليو الماضي.
جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تدخل ضمن المحافظات الأولى التي ستطبق بها المنظومة، والتي تشمل أيضاً السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
تفقدت
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس، مستشفى الإسماعيلية العام،
لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين
الصحي الشامل الجديد بالمحافظة. وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد الواجهات
الخارجية للمستشفى، وأقسام الطوارئ والاستقبال، وقاعة المؤتمرات، كما وجهت
بالاهتمام بأعمال التشجير، وتوزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بالشكل الذي يحقق
تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ويوفر لهم الراحة، إضافةً إلى تجهيز مركز تدريب
بالمستشفى لتوفير التدريب المستمر لكافة الفريق الطبي بالمستشفى. وأضافت زايد، أن تكلفة أعمال تطوير
المستشفى تقدر بـ٣٦٢ مليون جنيه، وأن الوزيرة وجهت بسرعة إنجاز أعمال التطوير
والانتهاء منها قبل ٣٠ سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المستشفى بعد تطويره سيشمل ١٣
غرفة عمليات بدلاً من ٦ غرف، و٣٨٢ سريراً بدلاً من ٣١٤ قبل التطوير، إضافةً إلى ٣٣
عيادة خارجية تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وقسم لأشعة الإكس راي، السونار،
الأشعة المقطعية، أشعة الرنين، ماموجرام، الدوبلر. ولفتت الوزيرة، إلى أن قسم الاستقبال
بالمستشفى سيشتمل بعد التطوير على ٤ أسرة تراياج، ١٨ سرير ملاحظة، ٨ أسرة إنعاش
قلب رئوي، إضافةً إلى ٦ معامل (دم، بكتيريا، كيمياء، طفيليات، طوارئ، فيروسات) كما
سيحتوي المستشفى بعد أعمال التطوير على ٦٤ سرير عناية مركزة، و٣٢ حضانة، و٨٥
ماكينة غسيل كلوي، وجهاز فرم وتعقيم، وبنك دم تجميعي. وأشار زايد، إلى أن محافظة الإسماعيلية
إحدى محافظات المرحلة الأولى، التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد
بها، والتي تشمل أيضاً محافظات: (السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) والتي يتم
تأهيلها للمنظومة بالتوازي، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلق التشغيل
التجريبي للمنظومة بها في الأول من يوليو الماضي. جدير بالذكر أن وزيرة الصحة ستستكمل
جولتها التي ستتفقد خلالها عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد،
إضافةً إلى عقد اجتماعات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظ
تفقدت
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس، مستشفى الإسماعيلية العام،
لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين
الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وبدأت الوزيرة جولتها بتفقد الواجهات
الخارجية للمستشفى، وأقسام الطوارئ والاستقبال، وقاعة المؤتمرات، كما وجهت
بالاهتمام بأعمال التشجير، وتوزيع الخدمات الطبية بالمستشفى بالشكل الذي يحقق
تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ويوفر لهم الراحة، إضافةً إلى تجهيز مركز تدريب
بالمستشفى لتوفير التدريب المستمر لكافة الفريق الطبي بالمستشفى.
وأضافت زايد، أن تكلفة أعمال تطوير
المستشفى تقدر بـ٣٦٢ مليون جنيه، وأن الوزيرة وجهت بسرعة إنجاز أعمال التطوير
والانتهاء منها قبل ٣٠ سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن المستشفى بعد تطويره سيشمل ١٣
غرفة عمليات بدلاً من ٦ غرف، و٣٨٢ سريراً بدلاً من ٣١٤ قبل التطوير، إضافةً إلى ٣٣
عيادة خارجية تقدم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وقسم لأشعة الإكس راي، السونار،
الأشعة المقطعية، أشعة الرنين، ماموجرام، الدوبلر.
ولفتت الوزيرة، إلى أن قسم الاستقبال
بالمستشفى سيشتمل بعد التطوير على ٤ أسرة تراياج، ١٨ سرير ملاحظة، ٨ أسرة إنعاش
قلب رئوي، إضافةً إلى ٦ معامل (دم، بكتيريا، كيمياء، طفيليات، طوارئ، فيروسات) كما
سيحتوي المستشفى بعد أعمال التطوير على ٦٤ سرير عناية مركزة، و٣٢ حضانة، و٨٥
ماكينة غسيل كلوي، وجهاز فرم وتعقيم، وبنك دم تجميعي.
وأشار زايد، إلى أن محافظة الإسماعيلية
إحدى محافظات المرحلة الأولى، التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد
بها، والتي تشمل أيضاً محافظات: (السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان) والتي يتم
تأهيلها للمنظومة بالتوازي، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلق التشغيل
التجريبي للمنظومة بها في الأول من يوليو الماضي.
جدير بالذكر أن وزيرة الصحة ستستكمل جولتها التي ستتفقد خلالها عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة بورسعيد، إضافةً إلى عقد اجتماعات بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظ
- وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لإطلاق حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال"
- وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات مستشفى بورفؤاد العام "صور"
- وزيرة الصحة تلتقي رئيس الوزراء لمتابعة منظومة التأمين الصحي اليوم
- هالة زايد تتوجه اليوم لبورسعيد لمتابعة الاستعداد للتأمين الصحي الشامل
- وزيرة الصحة تشدد على الانتهاء من تجهيزات مستشفى بور فؤاد قبل منتصف يونيو (صور)
- وزيرة الصحة تشدد على الانتهاء من تجهيزات مستشفى بور فؤاد قبل منتصف يونيو المقبل (صور)
- "زايد" ومحافظ بورسعيد يتفقدان تطوير مستشفى أطفال النصر التخصصي
- "الصحة": إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد رسميا خلال أيام
- لمتابعة أعمال تطويرها.. وزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان المستشفى العام
- وزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان تطوير المستشفى العام