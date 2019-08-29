موانئ "جوجارات" الهندية ترفع حالة التأهب
وتمَّ تشديد الإجراءات الأمنية في الولاية الواقعة في غرب الهند والمتاخمة لباكستان، بعد تحذير من خفر السواحل ووكالات الاستخبارات الهندية، حسبما صرح مسؤولو الموانئ في جوجارات لشبكة تليفزيون نيودلهي.
وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن قوات الكوماندوز التي دربتها باكستان دخلت خليج كوتش عبر منطقة جدول هارامي نالا، ويعتقد أنهم تدربوا على شن هجمات تحت الماء، وفقًا لمذكرة أمنية من شركة "آداني بورتس"، لإدارة الموانئ.
وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي أن قوات الكوماندوز قد تكون من القوات المسلحة الباكستانية أو من جماعات مسلحة تقول نيودلهي: إنها مدربة على يد القوات الباكستانية لتنفيذ هجمات في الهند، بعد إنهاء الوضع القانوني الخاص للشطر الهندي من كشمير.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان، اللتين خاضتا في السابق حربين بسبب الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا، حيث تسيطر على أجزاء من كشمير، لكن كل منهما تقول: إنها صاحبة السيادة على الإقليم بأكمله منذ حصولهما على استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.
ووافقت المحكمة العليا في الهند، أمس، على بحث الصلاحيات الدستورية لقرار رئيس الحكومة الهندي، ناريندرا مودي، بخصوص إلغاء الوضع الخاص لكشمير، لكنها رفضت في الوقت نفسه، الرفع الفوري للقيود غير المسبوقة التي تم فرضها بموجب قرار مودي على الاتصالات والتحرك في كشمير.
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