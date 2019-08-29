إعلامي رياضي: الضغوط لن تمكن سييرا من استكمال مشواره مع الاتحاد

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي، محمد الغامدي عن الوضع في نادي الاتحاد وما يسير بين رئيس النادي أنمار الحائلي، والتشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

وقال الغامدي خلال تصريحات لقناة "24" الرياضية: "الحائلي ارتكب خطأ كبيرا، عندما تدخل في الشأن الفني في الاتحاد، حينما قال بأنه عرض لاعبين على المدرب وهو من رفض".





وتابع: "مع احترامي للسيد أنمار، فإن خبرته الفنية لا توازي خبرة المدرب، وإنه قام بسكب الزيت على النار".





وأضاف: "مشوار الاتحاد هذا الموسم، ممتلئ بالعراقيل والحواجز لمن يترصد لهذا المدرب، فهناك جماهير وإعلاميين اتحاديين يترصدون له دومًا، والضغوط لن تمكن سييرا من استكمال مشواره مع الاتحاد، رغم أنه يسير جيدًا بالفريق".





واختتم الغامدي حديثه قائلا: "يجب على الحائلي أن يحمي مدربك، ويدعمه حتى لو ارتكب خطأ، فهناك غرف مغلقة يمكنك أن تحاسبه، ولكنك تقدم هدايا للجماهير والمنتقدين أن تنتقدوا هذا المدرب".





وتعادل الاتحاد سلبيًا مع الهلال، على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





والجدير بالذكر أن لاعبو الهلال طالبو باحتساب ركلتي جزاء، إلا أن الحكم لم يحتسبها، ولا يوجد تقنية الفار التي يعتمد عليه الحكام خلال المباريات الهامة، فتنتهي نتيجة الهلال ضد الاتحاد بالتعادل.





ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم الهلال محمد كنو، جائزة أفضل لاعب في المباراة.





وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب بإستاد جامعة الملك سعود في الرياض يوم 17 سبتمبر أيلول.





ويلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع النصر بطل السعودية أو السد القطري، ويدخل الفريق السعودي مباراة الإياب في الدوحة من أجل الدفاع عن تقدمه 2-1 في لقاء الذهاب في الرياض أمس الإثنين.