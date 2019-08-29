يلا شوت youtube مشاهدة قرعة دوري ابطال اوروبا بث مباشر ( ريال مدريد - برشلونة - ليفربول - مان سيتي) رابط بي ان سبورت الا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، صوب إمارة موناكو الفرنسية، لمشاهدت فعاليات سحب قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019





تسحب غداً الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً، وحاملي لقب دوري الأبطال، و"يوروبا ليغ".





وضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليغ" تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ.





الفرق المتأهلة :معلومات على القرعة

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و”يوروبا ليغ” تشيلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

الأندية الأخرى المتأهلة (ترتيبها بحسب تصنيف الاتحاد القاري): ريال مدريد الإسباني – أتلتيكو مدريد الإٍسباني – بوروسيا دورتموند الألماني – نابولي الإيطالي – شاختار دونييتسك الأوكراني – توتنهام هوتسبير الإنكليزي – بنفيكا البرتغالي – ليون الفرنسي – باير ليفركوزن الألماني – سالزبورغ النمساوي – أولمبياكوس اليوناني – فالنسيا الإسباني – إنتر ميلان الإيطالي – دينامو زغرب الكرواتي – لوكوموتيف موسكو الروسي – غنك البلجيكي – غلطة سراي التركي – لايبزيغ الألماني – ريد ستار بلغراد الصربي – أتالانتا برغامو الإيطالي – ليل الفرنسي – أبويل نيقوسيا القبرصي أو أياكس أمستردام الهولندي – لينتس النمساوي أو كلوب بروج البلجيكي – كلوج الروماني أو سلافيا براغ التشيكي.







