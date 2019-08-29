كيف يمكن إصدار بطاقة شباب الائتماني





إطلاق البنك العربي "برنامج شباب"، يو فر لك مجموعة واسعة من المزايا التي تم تصميمها لتمنحك المرونة المالية و القوة الشرائية التي تتناسب مع احتياجاتك وأسلوب حياتك .





ما هي بطاقة شباب الائتمانية .





بطاقة فيزا شباب الائتمانية صصمت خصيصاً لتلبي كافة احتياجات واهتمامات الشباب من عمر 18-25 سنة ، حيث تقدم لهم مزايا عديدة ومتنوعة .





بطاقة بتصميم مميز آمنة الاستعمال تم تزوديها بتقنية الرقاقة الذكية المتطورة و التي تمتاز بأقصى درجات الأمان و الحمايةاشتراك تلقائي في برنامج المكافآت "نقاط العربي".









ما هي المزايا لبطاقة شباب الائتمانية .





بالإضافة إلى ذلك، تقدم لك بطاقة شباب الائتمانية مجموعة من المزايا من بينها:





ـــ بطاقة شباب فيزا إلكترون خاصة مجاناً وبدون رسم شهري.





ـــ بطاقة تسوق عبر الإنترنت مجاناً للسنة الأولى فقط لتسهيل التسوق عبر الإنترنت.





ـــ الخدمة المصرفية عبر الإنترنت (عربي أون لاين) لمتابعة حسابك وإنجاز معاملاتك المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.





ـــ الخدمة المصرفية الهاتفية (هلا عربي) مجاناً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على جميع استفساراتك.





ـــ خدمة الرسائل النصية مجانا لتبقى على تواصل مع حسابك.





ـــ بدون عمولة إشتراك أو حد أدنى للرصيد.





ـــ إعفاء من عمولة تحويل الراتب.





ـــ خصومات خاصة من محلات تجارية مختارة.





الوثائق المطلوبة لفتح الحساب :





ــــ للعملاء بين 16-21 سنة





ـــ بطاقة الرقم القومي.





ـــ إثبات محل اقامة.





ـــ موافقة ولي الأمر.





ــــ للعملاء بين 21-25 سنة





ـــ بطاقة الرقم القومي.





ـــ إثبات محل إقامة.





ماهو المطلوب لفتح الحساب:









ــ تعبئة نموذج تعبئة نموذج الطلب االالكتروني





ــ الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على الرقم4605330





ــ صورة عن هوية الأحوال المدنية





ــ صورة عن جواز السفر للأجانب المقيمين





ــ ما يثبت الدخل الشهري





ــ ما يثبت الدخل السنوي





للبنك الحق منفردا في طلب أية مستندات إضافية حال تطلبت الدراسة الائتمانية ذلك .







