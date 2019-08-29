محمد صفوت يحقق ذهبية التنس الأرضي بدورة الألعاب الإفريقية ويتأهل لطوكيو 2020 وكريم مأمون يحقق الفضية

أشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بالإنجاز التي حققته لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي والتي حصلت على الميدالية الذهبية لمنافسات دورة المقامة في المغرب حاليا.





نجحت في الفوز على بطلة جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 والحصول على الميدالية الذهبية والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كأول لاعبة تنس أرضي مصرية تتأهل للأولمبياد.



حرص المهندس هشام حطب على التواجد في نهائي التنس الأرضي للسيدات اليوم ودعم اللاعبه وتهنئتها والجهاز الفني وبعثة التنس الأرضي على الإنجاز الذي تحقق.



أضافت ميار شريف لمصر في مشوار المنافسة على لقب دورة ال12 المقامة في المغرب حاليا.