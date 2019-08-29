"أم روح حلوة".. دينا الشربيني تُبهر جمهورها بأحدث جلسة تصوير
الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:45 م
الفجر الفني
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خضعت الفنانة دينا الشربيني، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة، وعلى الرغم من طرح السيشن عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ دقائق قليلة على صفحة المصور كريم نور.
وظهرت دينا، بشعرها الكيرلي الشهير، مرتدية تنورة قصيرة، مستعينة بالمظاهر الطبيعية الخلابة.
وكانت دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل "زي الشمس"، وشاركها البطولة الفنان جمال سليمان، وسوسن بدر، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داود، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.
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