الحنفي حكما لمباراة بيراميدز وحرس الحدود
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التي ستقام غدا الجمعة، ويعاون الحنفي كل من سامي هلهل وهاني خيري، ووليد عبد الرازق حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي ومحمد يوسف حكما خامسا.
وكان بيراميدز قد تفوق المباراة السابقة فى دور ال 16 من بطولة كأس مصر بالفوز على النادى الأهلى بهدف دون رد بينما حرس الحدود فاز فى دور ال 16 على طلائع الجيش بركلات الترجيح 5/ 3 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى بين الفريقين.
والفائز سيواجه نادى بتروجت يوم 1 سبتمبر أيضاً على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى تمام التاسعه ونصف مساءاً.
وسيغيب عبدالله السعيد نجم بيراميدز عن المباراة بسبب الإصابة فى عضلة السمانة قبل مواجهة إيتوال الكونغولى فى إياب الدور التمهيدى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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