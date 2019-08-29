أبرز البرامج الجديدة التي ستنطلق عبر شاشات التلفزيون (صور)





ويبرز "الفجر الفني" في هذا التقرير أبرز وأهم البرامج التي ستخرج للجمهور خلال أيام من الآن.





"أكلات وتكات الشيف حسن" على شاشة "الحياة"

يعود الشيف حسن ببرنامج "أكلات وتكات الشيف حسن" على شاشة الحياة اعتبارا من السبت 31 أغسطس في تمام الواحده ظهرا.





الموسم الثالث من "ذا انسايدر بالعربي"

انطلق الموسم الثالث من برنامج "انسيدر بالعربي، على شاشة قناة "دبي"، وبدأ الموسم الجديد بإذاعة لقاء حصري مع الفنان وائل الكافوري ومحمود العسيلي، مع الإعلامية رندة جبر، يذاع يوميا من الساعه التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دبي على قناة دبي.





الموسم الثالث من برنامج أنا وبنتي

تنتظر أسما شريف عرض الموسم الثالث من برنامج "أنا وبنتي" التي تقدمه مع والدها شريف منير عبر شاشة قناة ON E خلال شهر سبتمبر المقبل.







برنامج "أنا وبنتي"، بدأ عرضه في ٢٥ أكتوبر 2018، على قناة ON E، ويعتمد على استضافة نجوم الفن في الحلقات ومحاورتهم واستعادة الذكريات معهم.





انطلاق الموسم الأول من"العباقرة أصحاب"





يستعد الإعلامي عصام يوسف، لتقديم الموسم الأول من برنامجه العباقرة أصحاب، وذلك عبر شاشة القاهرة والناس، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال المواسم السابقة من برنامجه.





موسم ثان من "أقوى أم في مصر"

ينطلق موسم ثان من برنامج "أقوى أم في مصر" مع إسلام إبراهيم على شاشة الحياة، يذاع البرنامج الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

موسم جديد من برنامج "قهوة أشرف" تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من "قهوة أشرف" على شاشة الحياة، يذاع البرنامج الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء.













تستعد بعض القنوات الفضائية، لعرض عددًا من البرامج التلفزيونة الجديدة خلال أيام، بعضها يعرض لأول مرة، وبعضها مواسم جديدة برامج عرضت من قبل وحققت نجاحا كبيرا.