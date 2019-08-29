منتخب الكانوي يحقق فضيتين وبرونزيتين بالألعاب الإفريقية

نجح منتخب الكانوي والكياك في إضافة ٤ ميداليات جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب

وحصد منتخبا الرجال والسيدات فضيتي سباق ٥٠٠ متر تتابع رباعي بعدما حلا في المركز الثاني على مستوى الرجال والسيدات.



