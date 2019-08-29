سارة سمير تضيف ذهبيتي الكلين والمجموع لوزن ٧٦ كجم

وتوجت اللاعبة في وقت سابق بذهبية منافسات الخطف في ذات الوزن بعدما رفعت ثقلا وزنه ١٠٥ كجم.

أضافت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير ميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوجت الرباعة الأولمبية بذهبية منافسات الخطف في وزن ٧٦ كجم بصالة النهضة بمدينة الرباط.

ورفعت الرباعة المصرية ثقلا وزنه ١٠٥ كجم لتنجح في حصد أول ذهبية وما تزال تنافس على ذهبيتي الكلين والمجموع.

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في صالة النهضة بمدينة الرباط لدعم الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير.





وحضر حطب لدعم سارة سمير ومنتخب رفع الأثقال الذي حقق العديد من الميداليات الذهبية في الأيام الأخيرة.

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في صالة النهضة بمدينة الرباط لدعم الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير.





وحضر حطب لدعم سارة سمير ومنتخب رفع الأثقال الذي حقق العديد من الميداليات الذهبية في الأيام الأخيرة.



