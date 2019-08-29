الأهلي يقترب من التعاقد مع مدافع الفتح قبل غلق الميركاتو

ظهرت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي أهلي جدة السعودي قد أقترب من الحصول على خدمات لاعب نادي الفتح السعودي قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب رغبة مسؤولي الأهلي في تدعيم صفوف الفريق قبل الدخول في أوقات الزخم في الموسم الرياضي 2019-2020.

وذكرت بعض التقارير، بأن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ قد إقتربت من حسم التعاقد مع محمد المجحد ظهير أيمن نادي الفتح، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولم تكشف التقارير عن قيمة إنتقال اللاعب إلى نادي الأهلي، ولكنه أكدت في الوقت ذاته، بأن إدارة الفتح قد توافق على عرض النادي الأهلي ويتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.





يذكر بأن المحجد، قد خاض مع نادي الفتح نحو 29 مباراة في الموسم الماضي، وذلك خلال مسابقتي الدوري والكأس و قد نجح اللاعب في تسجيل هدفين مع فريق الفتح، وصنع هدف واحد فقط لزملائه.





وكانت بعض الصحف السعودية قد أشارت إلى كون النادي الأهلي يسعي كذلك إلى ضم أكثر من لاعب خلال الساعات المقبلة من الميركاتو، وهذا بعدما نجح الراقي في ضم اللاعب والظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف نانت الفرنسي في صفقة كلفت إدارة النادي الأهلي نحو 6.5 مليون يورو لصالح النادي الفرنسي، و6 مليون راتب اللاعب خلال عقده مع الفريق والذي يستمر لمدة 3 سنوات.





والجدير بالذكر، بأن نادي أهلي جدة قد بدأ الموسم بشكل سيء، حيث خرج من بطولة دوري أبطال آسيا على يد نادي الهلال السعودي من دور ال16، وبعدها بأيام قليلة فقد الأهلي أول نقطتين في الموسم، حيث تعادل مع نادي العدالة الصاعد حديثًا في أولى جولات الدوري السعودي.