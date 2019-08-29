بداية من هذا الإثنين.. إستئناف العمل بالتوقيت الشتوي

أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ اليوم الخميس 29 أوت 2019، أنه عملا بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012، المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمّ استئناف العمل بالتوقيت الشتوي إبتداء من 02 سبتمبر 2019، على النحو التالي :





- أيام الإثنين والثلاثاء والإربعاء والخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (30 8) الى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (30 12) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 13) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (30 17).





- يوم الجمعة: من الساعة الثامنة (800) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13 00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (30 14) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (30 17).