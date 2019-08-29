إيد شيران يتطلع لغناء الأغنية الرسمية لفيلم "بوند" الجديد

في حوار صحفي جديد له، كشف مدير أعمال النجم إيد شيران، عن الحالة الوحيدة التي قد يتراجع بها عن قرار اعتزال الغناء مؤقتا، الذي قرر تطبيقه بعد نهاية جولته الفنية الغنائية لألبومه السابق "ديفايد" التي استمرت لعامين.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن "ستورت كامب" مدير أعمال إيد، صرح في حواره مع مجلة Music Week، أن إيد يكافح لنيل شرف غناء الأغنية الرسمية لفيلم جيمس بوند القادم.





وأكد "ستورت" في حواره للمجلة، أن إيد شيران يطلب منه بشكل يومي، التواصل مع منتجو الفيلم، لعرض نفسه، بعدد من المشروعات الموسيقية التي قد تدفع المنتجين لاختياره رسميا لهذه المهمة.





وفي الجزئين السابقين من أفلام بوند، قام كل من النجمة أديل والنجم سام سميث بغناء الأغاني الرسمية لأفلام بوند الـ 23 والـ 24.





وكانت أغنية أديل لفيلم جيمس بوند "سكاي فول"، والتي حلمت نفس العنوان، في حين كانت أغنية سام سميث لفيلم بوند "سبيكتر"، وحملت اسم "زا رايتينج أون زا وول".





وحصل الثنائي على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية طرحت لفيلم سينمائي، وهو الأمر الذي دفع إيد للقتال على اختياره لغناء الأغنية الخاص بالجزء الخامس والعشرون من أفلام بوند، والذي اختير له عنوان رسمي "نو تايم تو داي".





ويجري حاليا تصوير فيلم بوند الجديد بالعاصمة الإنجليزية لندن، وسيعود من خلاله النجم دانيال كريج لشخصية العميل السري الشهير في الفيلم الخامس له ضمن هذه المسلسل.





يذكر أن إيد شيران كان قد اختتم الاثنين الماضي، فعاليات جولته الفنية لألبومه السابق "ديفايد" والتي أحيا خلالها عدة حفلات بعدد كبير من المدن حول العالم وفي بريطانيا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن شيران قد اختتم جولته بحفله الغنائي بمقاطعة "سوفلوك" البريطانية بحضور الآلاف من عشاقه.





وقالت الصحيفة البريطانية أن إيد شيران، حقق إيرادات ضخمة بقيمة إجمالية لجولته الفنية، وصلت لـ 775 مليون دولار، مع توقع لارتفاع هذا المبلغ لـ 7.5 مليون دولار.





وحقق شيران هذا المبلغ الكبير من إيرادات بيع ما يزيد عن 8.9 مليون تذكرة، لحفلات جولة "ديفايد" التي أقيمت بعشرات المدن بالقارات الست.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" هذه الإحصائيات عن جولة إيد شيران عن موقع إحصائيات الموسيقى Pollstar، الذي أفاد بأنه من خلال هذه القيمة الإجمالية من الإيرادات، أصبحت جولة إيد شيران "ديفيد" الجولة الفنية الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ صناعة الموسيقى حول العالم.





وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إيد تفوق على فرقة روك U2 الحاملة للرقم القياسي لأكثر الجولات الفنية تحقيقا للإيرادات في التاريخ، وبلغ الفارق بين إيد وفرقة U2 40 مليون دولار.





وبلغ العدد الإجمالي للحفلات التي أحياها النجم الأيرلندي البالغ من العمر 28 عام في جولته الفنية، 225 حفل غنائي، وكان متوسط سعر التذكرة لهذه الحفلات 90 دولار أمريكي.





ومن المتوقع أن يصل الربح الشخصي لإيد شيران من جولته الفنية "ديفايد" لـ 500 مليون دولار، مع العلم بأن ثروته الحالية تقدر بمليار دولار.