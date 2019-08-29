دينا الوديدي ومحمد حسن ومنى بوركهارد في حفلات القلعة.. السبت

ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام مساء السبت 31 أغسطس ثلاث حفلات متتالية تبدأ فى الثامنة مساء.

تبدأ الحفلات بفقرة المطرب محمد حسن وفرقته مجموعة من مؤلفات الطرب العربى ، وفى التاسعة مساء تقدم العارضة منى بوركهارد مجموعة من الرقصات الإسبانية الشهيرة الى جانب باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وفى العاشرة مساء تقدم دينا الوديدى نوعا ممميزاً من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة الى جانب باقة من اعمالها الخاصة منها الحرام ، دواير ، السيرة ، سكون ، كتر الوجع ، يا جنوبي وغيرها .

وكان الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قال في تصريحات سابقة إنه تمت زيادة منافذ بيع تذاكر مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء إلى 5 منافذ، وذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير على الدورة الـ28 من المهرجان ولاستيعاب أكبر قدر من الجمهور خلال حفلات المهرجان المتنوعة.

وأضاف صابر أن المنافذ ستبدأ عملها في الساعة الرابعة مساء وأنه سيتم دخول الجماهير ابتداء من الخامسة مساء لمنع التكدس أمام باب القلعة.

وأوضح أن الإقبال الجماهيري على الحفلات يعكس مكانة دار الأوبرا والثقة في وزارة الثقافة وما تقدمه الأوبرا من فنون.

مؤكدًا إيمان الدولة بدور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان ما يساهم في تنفيذ التنمية المستدامة التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها تماشيًا مع الإستراتيجية العامة للدولة التي تهدف إلى الاهتمام بالشباب والمواطن المصرى.





وأحيا المطرب مدحت صالح حفلا مميزا أمس الأربعاء بالقلعة، وأشعل الحفل بعدد من أغانيه المميزة مثل: "كوكب تاني، وقلب واحد، وزي مهي حبها، وامير الظلام"، وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الحاضرين واستقبلوها بالتصفيق الحاد الذي ملأ أرجاء المسرح.

انطلاقته كانت من خلال أغنية (أكيد) ثم أغنية (لما قالوا عينيك) وأغنية (حد يقول لحبيبي) من ألحان الموسيقار محمد سلطان – ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية (يا جريد النخل العالي) وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء. توالت أغانيه وسجل العديد من الألبومات الناجحة.

دخل مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح حيث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (قشتمر) ومسلسل( لؤلؤ وأصداف) ومسلسل (شباب رايق جدا) (زهرة وأزواجها الخمسة) و(حكايات البنات) و(السندريلا) و(شباب رايق جدا) و(صباح الورد) و فيلم (احنا ولاد النهارده)، فيلم (كرسي في الكلوب) ،فيلم (اللبيس)، فيلم (الحب في ظروف صعبة)، فيلم (علمني الحب) – كما شارك في عدة مسرحيات منها (قشطة وعسل)، (طرائيعو) و(حزمني يا).

كما قام ببطولة فوازير رمضان لعدة أعوام مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد.

تألق في الغناء الدرامى بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل ولكنه كان يؤدى بعض الأغنيات الدرامية بها و منها فيلم (شورت وفانلة وكاب)، فيلم (مافيا) وفيلم ألوان السما السبعة وفيلم أمير الظلام وفيلم الغرفة 707.







