الجونة يعلن شراء مدافع جديد من الأهلي رسميا

أعلن نادي الجونة رسميًا تعاقده بشكل نهائي مع عمرو السعداوي قادمًا من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.





وغرد النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"عمرو السعداوي، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ينضم لنادي الجونة بشكل نهائي في صفقة انتقال حر".





وكان السعداوي قد لعب الموسم الماضي لصفوف الجونة معارًا لمدة موسم، حيث ساهم في بقاء الفريق بالدوري الممتاز.





والجدير بالذكر السعداوي لاعب فريق الشباب بالأهلي مواليد ١٩٩٧ حيث لم يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول ليرحل عن النادي بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة ٩٧.





الجونة يضم باسم علي موسمًا على سبيل الإعارة





انتقل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.





وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للأهلي لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي.





وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفررة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه.





والجدير بالذكر أن باسم علي مدد تعاقده مع الأهلي أول أمس لمدة ٣ مواسم في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد شيحة وكيل اللاعب.