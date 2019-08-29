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فتح تحقيق حول توظيف أطفال لمساندة نبيل القروي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:17 م
فتح تحقيق حول توظيف أطفال لمساندة نبيل القروي
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مروى الجلاصي
 
أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنه على اثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يصور استغلال عدد من الأطفال مكشوفي الوجه في التعبئة لغايات ولائية لطرف سياسي (نبيل القروي)، وفي المس الصريح من هيبة السلطة القضائية بطريقة متعمدة، أنها تولت في الإبان التنسيق مع مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر تعهد النيابة العمومية بالملف، إلى جانب التعهد بأطفال ظهروا في مقطع وتوجيه عائلاتهم من أجل مزيد الإحاطة بهم.

ودعت الوزارة جميع الأولياء الى عدم الزج بالأطفال في المنافسات السياسة وعدم إقحامهم في الحملات الإنتخابية حماية لهم من كل ما من شأنه ان يهدد سلامتهم البدنية والمعنوية وإعلاء لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
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