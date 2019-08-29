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رئيس الجهاز: جارٍ تطوير المحور الرئيسي وميداني "الكفراوي والرواد" بمدينة العاشر من رمضان

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:12 م
رئيس الجهاز: جارٍ تطوير المحور الرئيسي وميداني الكفراوي والرواد بمدينة العاشر من رمضان
أعمال التطوير بمدينة العاشر من رمضان
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أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على أنه جار حالياً تنفيذ أعمال تطوير المحور الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، وميداني الكفراوي والرواد، وكذا أعمال تطوير التقاطعات بطريق أبوبكر الصديق بمركز المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيانًا له، تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمحور الرئيسي، و تنفيذ أعمال الزراعة والإنارة ونوافير المياه بميادين الكفراوي والرواد بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ إلى مسئولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة، وكذا إزالة كافة العقبات التي تواجه تنفيذ  المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة وتطوير المدن الجديدة، وكذا في إطار المتابعة الدورية لإنهاء المشروعات التي يجري تنفيذها بتلك المدن.

 

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