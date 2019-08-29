ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قطر تستهدف تفكيك الجيش الصومالي وتدميره

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:17 م
قطر تستهدف تفكيك الجيش الصومالي وتدميره
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
المزيد عن: قطر تفكيك الجيش الصومالي الصومال الجيش الصومالي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شباب الأردن - الاردن
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
الدوري السعودي
العدالة
-
x
17:45
-
ضمك
الفيحاء
-
x
19:20
-
الحزم