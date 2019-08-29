قطر تستهدف تفكيك الجيش الصومالي وتدميره
الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:17 م
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- قطر تستهدف تفكيك الجيش الصومالي وتدميره