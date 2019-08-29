التجاري الدولي يرتفع لأعلى مستوى منذ 16 شهراً.. تعرف علي 7معلومات عن البنك

واصل سهم التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي ببورصة مصر، ارتفاعه الذي شهده بالجلسات الماضية، مسجلاً قمة جديدة عند أعلى مستوى منذ أبريل 2018.





وبحلول الساعة 11:45 صباحاً من جلسة اليوم، صعد سهم التجاري بنسبة 2.34 بالمائة، عند سعر 80 جنيهاً.





وخلال جلسة أمس، بدأت البورصة المصرية تؤتي ثمار خفض الفائدة بارتفاع 300 نقطة بقيم تداول تتجاوز المليار جنيه بدعم القياديات وعلى رأسها التجاري الدولي.





وغلب الارتفاع على القياديات، وتصدر هيرمس تلك الارتفاعات بنحو 3.32 بالمائة، يليه التجاري الدولي، ثم سوديك بنحو 2.34 بالمائة.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 1.44 بالمائة عند مستوى 14806 نقاط (كأعلى مستوى منذ مايو بدعم من القياديات.





وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب









ماهو البنك التجاري الدولي ؟





بنك مصري، يعد من أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، يعمل على تقديم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، يدبر البنك التجارى الدولى حلول مناسبة ونزيهة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والاستثمار. ونجح البنك التجاري الدولي أن يكون الاختيار الأول لأكثر من 500 شركة عاملة في مصر مقدما لهم أفضل الحلول المالية. يحافظ البنك على بقائه كأكثر البنوك التجارية تحقيقاً للأرباح في مصر لأكثر من 35 عاما، وذلك بفضل إدارته التي تتبنى أعلى معايير الشفافية والحوكمة بالإضافة إلى برامج التدريب المتميزة المقدمة للعاملين به، ويبلغ عدد العاملين فيه حوالي 6000 موظف.





مجال العمل





البنك التجاري الدولي - مصر هو شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995. يعمل البنك التجاري الدولي ضمن قطاع البنوك ويركز على البنوك المتنوعة.





موقعه

يقع مقر البنك التجاري الدولي في الجيزة ، مصر





متي تم تأسيسيه ؟





وقد تم تأسيسه في يونيو 1975









بيانات رقمية عن البنك التجاري الدولي





القيمة الاسمية للسهم في البورصة المصرية هي 10 جنيه مصري

القيمة السوقية هي : 116,406,141,248 0 جنيه مصري

عدد أسهم البنك يبلغ 1.4 مليار سهم

رأس المال يبلغ 14.5 مليار جنيه .





الشركات التابعة للبنك





يضم البنك التجاري الدولي مجموعة من الشركات وهي:

1- سي آي كابيتال.

2- فالكون للخدمات الأمنية.

3- إيجيبت فاكتورز.

4- كوربليس.









اعضاء مجلس الأدارة





أمين هشام عز العربرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

حسين محمد ماجد حسين أباظةالرئيس التنفيذي

ياسر زكي هاشمعضو مجلس إدارة

جاويد أحمد ميرزاعضو مجلس إدارة

شريف حسين كامل محمد علي كاملعضو مجلس إدارة

مارك وليم ريتشاردزعضو مجلس إدارة

بيجان خوسروشاهيعضو مجلس إدارة يمثل فيرفاكس المالية القابضة المحدودة

أماني أبو زيدعضو مجلس إدارة

ماجدة رأفت جندي حبيبعضو مجلس إدارة



