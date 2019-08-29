"الزراعة": مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح





كما أن حجم الانتاج من الصوب الزراعية يصل لنحو 10 أضعاف انتاج الحقول المكشوفة، فضلًا عن أن استهلاكه للمياه أقل من استهلاك الحقول المكشوفة، بما ينتج عنه ربحية أعلى للدولة وللمواطن بما يعطي فرص لمصر الحماية من الآفات وتقليل استخدام المبيدات؛ وتكون منتجات الصوب الزراعية منتجات عضوية.



وأضاف "القرش"، خلال حوار له مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن انتاج منتجات عضوية بالصوب الزراعية يحقق إضافة كبيرة للصادرات الزراعية المصرية والتي كانت المبيدات الزراعية أكبر عائق امامها خلال الفترات السابقة.



وتابع أن أهم الصادرات الزراعية لمصر هي الموالح التي تحتل مرتبة متقدمة قد تكون الأولى على مستوى العالم، والبصل والثوم والتمور التي زاد حجم صادرات مصر منها بنسبة 256%، مشيرًا إلى أن الصوب الزراعية بها مكان مخصص لإنتاج التقاوي والبذور، والتي كانت تمثل أحد التحديات الكبرى امام الزراعة المصرية، إلى جانب ندرة الأراضي الزراعية والمياه التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الوزارة.



ويعد مشروع الصوب الزراعية الجديد، أحد أهم المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة حاليًا، والتي تحقق مكاسب عدة للاقتصاد، ومع افتتاح مشروع الصوب الزراعية الجديد، نقدم أهم المعلومات عن مشروع الصوب الزراعية الجديدة:



1300 صوب زراعية جديدة تدخل على خط إنتاج المحاصيل الزراعية

10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية

20% خفضا في استخدام المياه لمشروعات الصوب الزراعية الجديدة

4.7 مليار بذرة تستخدم في زراعة المحاصيل المختلفة

60% من البذور يجرى إتاحتها لتوفير احتياجات الدولة في 4 سنوات.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح 1300 صوبة زراعية داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.





قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الصوب الزراعية يساهم في التحكم في الأسعار والسيطرة على الأسواق، لكون المنتجات متاحة على مدار العام وغير مرتبطة بالعروة الزراعية.